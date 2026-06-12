Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин назвал День России праздником участников спецоперации
Участники специальной военной операции напрямую защищают Отечество, День России – это их день, заявил президент Владимир Путин.
Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции в Кремле по случаю государственного праздника, передает РИА «Новости». Глава государства лично поздравил бойцов.
«Вы – как раз те люди, как и другие наши военнослужащие, участники специальной военной операции… Вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день», – сказал Путин на встрече.
Ранее Путин отметил важность поддержки участников спецоперации всем обществом.
В мае Путин поддержал намерения ветеранов боевых действий войти в систему власти.
Днем ранее Владимир Путин указал на значимую роль военнослужащих в защите национальных интересов страны.