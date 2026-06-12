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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    11 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    8 комментариев
    12 июня 2026, 13:26 • Новости дня

    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны

    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российское общество, поддерживающее участников спецоперации, становится духовной опорой для героев, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в День России.

    «Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции – это надежная духовная опора, так же, как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В мае президент указал на значимую роль бойцов спецоперации в защите национальных интересов России. Путин выразил полную уверенность в победе российских военнослужащих на фронте.

    11 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовики Южной группировки войск замкнули внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в Константиновке, в юго-западной части города идет методичное уничтожение окруженных бойцов ВСУ, как при штурме «Азовстали», заявил военкор Александр Коц.

    Российские штурмовики прошли через территорию химического комбината и соединились с силами, наступавшими с северного направления, замкнув внутреннее кольцо вокруг украинского гарнизона, сообщает в Max военный корреспондент Александр Коц. По его словам, на металлургическом заводе и в юго-западной части населенного пункта происходит планомерное уничтожение окруженной группировки.

    «Знакомый сценарий – «Азовсталь» в миниатюре, только без камер западных журналистов и без эвакуационных коридоров», – отметил военкор. Он добавил, что российские силы заходят в Новоселовку – последний крупный микрорайон, где противник удерживал северный фланг.

    Потеря Новоселовки приведет к обрушению «северного балкона», откуда украинские войска пытались контратаковать со стороны Алексеево-Дружковки. Резервы противника уничтожаются на подступах к городу благодаря контролю коммуникаций операторами беспилотников. Оставшаяся часть гарнизона, по оценке журналиста, попытается прорваться малыми группами в сторону Иванополья и Дружковки или закрепиться в высотках.

    Падение Константиновки, служившей южной опорой Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, открывает южный фас Краматорска. При этом на северном направлении российские подразделения уже форсировали канал Северский Донец – Донбасс, взяли под контроль Тихоновку и ведут бои за Рай-Александровку.

    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Подразделения Южной группировки продвинулись в городском микрорайоне Новоселовка.

    Вооруженные силы России обошли этот населенный пункт с трех направлений для блокировки путей снабжения противника.

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти экстренно эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает британский журнал The Economist.

    По данным The Economist, Киев начал форсированный перенос металлообрабатывающих производств из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР на запад страны, передает РИА «Новости».

    Попытки вывезти промышленные объекты предпринимались еще в 2022 году. Однако по мере приближения российских войск темпы передислокации постоянно растут.

    Журналисты отмечают попытку перенести промышленное сердце города в Перечин с населением семь тысяч человек.

    «Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод, главный машиностроительный завод Краматорска, только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», – говорится в публикации.

    На данный момент в Перечин уже перевезли более 3,5 тыс. сотрудников. При этом местные жители недовольны переездом такого числа рабочих. Граждан возмущает предоставленная заводчанам бронь от мобилизации, а строительство жилья для приезжих они считают нарушением своих прав.

    Ответственные за создание нового индустриального парка чиновники рассчитывают на правительственную поддержку. Западные обозреватели подчеркивают, что в принимающем высокотехнологичные производства городке ранее не занимались даже развитием дорожной сети.

    Ранее украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Краматорска.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вынужденном бегстве мирных жителей из этого города из-за поведения солдат ВСУ.

    В прошлом году власти подконтрольной Киеву части ДНР призвали оставшееся население срочно покинуть Краматорск.

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    12 июня 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин: Россия гордится подвигами предков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане испытывают гордость за трудовые и боевые заслуги своих предков, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в День России.

    «Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась традиционная церемония вручения госнаград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России глава государства назвал подвиги предков вдохновляющим примером.

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    11 июня 2026, 18:28 • Новости дня
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли к ее северо-восточным окраинам, сообщили в Минобороны.

     «Соединения и воинские части Южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР», – заявили в оборонном ведомстве, сообщает Минобороны в Мах.

    «В городе Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника», –  сообщает ведомство. Одновременно российские штурмовые группы продолжают наступательные действия в микрорайоне Новоселовка.

    В районах, которые перешли под контроль российских войск, проводится зачистка территории. В частности, осуществляется «поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений. Военные корреспонденты зафиксировали прорыв российской армии вглубь этого населенного пункта.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о заходе российских военнослужащих на территорию местного химического завода.

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    12 июня 2026, 05:57 • Новости дня
    Развожаев сообщил об атаке украинских БПЛА на Севастополь
    Развожаев сообщил об атаке украинских БПЛА на Севастополь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Военные в Севастополе отражают атаку украинских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Развожаев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

    По его словам, военные задействовали против беспилотных летательных аппаратов различные средства поражения. Губернатор отметил, что цели атакующих БПЛА поражаются, в том числе, из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате налета БПЛА прошлой ночью в нескольких районах города пострадали десять многоэтажек и пять домов, а также автомобили и кафе.

    В среду украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин: Господь всегда с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бог всегда с Россией, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле государственных наград и премий, приуроченной ко Дню России.

    «Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» – приводит слова президента ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии вручения государственных наград президент отметил гордость россиян за подвиги предков. В январе глава государства назвал святой миссию российских военнослужащих.

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    12 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами

    Посол Дарчиев: Россия и США очень близки

    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на самом деле очень близки, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме в посольстве в честь Дня России.

    «Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет – вполне солидный срок, на самом деле очень близки», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он отметил, что в России всегда относились с симпатией к далекой Америке и ее народу, тогда как в США неизменный интерес вызывали «загадочные русские». По словам посла, это касалось и безграничных просторов, и мужества первопроходцев, и суровой природы с полноводными реками, такими как Миссисипи и Волга, и опасными океанами.

    Дарчиев подчеркнул, что в России приветствовали конструктивный и прагматичный подход нынешней американской администрации к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных предыдущим руководством США.

    Он указал, что президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп, между которыми, по словам посла, «налажена личная химия», ставят задачу вернуть нормальные межгосударственные связи.

    Дипломат добавил, что на диалог влияют геополитические обстоятельства, однако к возобновлению полноценных контактов призывают люди по обе стороны Берингова пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме ко Дню Победы заявил о возможном толчке к улучшению двусторонних отношений после беседы президентов России и США.

    Ранее Дарчиев на приеме ко Дню дипломатического работника сообщил о поручении президентов России и США сделать двусторонние отношения снова великими.

    После вручения верительных грамот в Белом доме посол заверил президента США в готовности сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений.

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    11 июня 2026, 18:56 • Новости дня
    Российские войска уничтожают оборону ВСУ в Славянско-Краматорском укрепрайоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения Южной группировки перешли к активным наступательным действиям, успешно продвигаясь в микрорайоне Новоселовка в Константиновке и ликвидируя силы противника на ключевых рубежах обороны, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают успешное выполнение боевых задач на донбасском направлении, передает РИА «Новости». Основной удар российских бойцов пришелся на позиции противника в крупном оборонительном узле.

    В военном ведомстве подтвердили уверенное продвижение штурмовых отрядов на территории населенного пункта Константиновка. «Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне», – заявили в Министерстве обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска прорываются вглубь Константиновки. Вооруженные силы России улучшили свои позиции внутри этого населенного пункта. Оборона украинских сил в городе рушится под массированными ударами.

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    11 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший глава МИД ФРГ высоко оценил знания Путина о жизни немцев

    Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин прекрасно понимает менталитет немцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что российский лидер Владимир Путин регулярно следит за прессой и телевидением Германии, благодаря чему прекрасно понимает менталитет местных жителей.

    Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль поделился мнением об осведомленности президента России Владимира Путина о ситуации в Германии. Он считает, что российский лидер внимательно наблюдает за ситуацией в ФРГ, пишет ТАСС.

    «Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо – иногда лучше, чем мы сами себя», – заявил политик в интервью изданию Bild. Он добавил, что президент России постоянно обращается к немецким средствам массовой информации.

    Экс-министр также категорически отверг обвинения в излишне дружелюбной политике своей Социал-демократической партии по отношению к Москве. По его словам, на протяжении десятилетий Берлин развивал экономику и курс на разрядку напряженности, однако никогда не считал Россию своим союзником. При этом Габриэль допустил, что реакция на воссоединение Крыма с РФ могла быть более жесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин подтвердил дружеские отношения с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внимательном наблюдении Берлина за визитом российского лидера в Китай. А до этого глава российского государства назвал ФРГ соучастником боевых действий на Украине.

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    12 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Приют в ДНР
    Российские войска освободили Приют в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» за минувшие сутки освободили Приют в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    За неделю группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко и Охримовкой в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и трех погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1570 военнослужащих, три танка, три бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Химик и Роскошное в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем, морской пехоты и теробороны ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю ВСУ потеряли свыше 1035 военнослужащих, три танка, 25 бронемашин, 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За последнюю неделю было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили более 1460 военнослужащих, 30 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжали активные наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригад беспилотных систем и морской пехоты, пяти штурмовых полков ВСУ.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю составили свыше 2850 военнослужащих, 24 бронемашины и девять орудий полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем и теробороны ВСУ.

    За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 320 военнослужащих, три бронемашины и 18 станций РЭБ.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР.

    Ранее ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

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    12 июня 2026, 06:54 • Новости дня
    ПВО сбила семь беспилотников на подлете к Москве
    ПВО сбила семь беспилотников на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны перехватили семь беспилотников на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    На местах падения обломков беспилотников сейчас находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ПВО уничтожила на подлете к Москве 15 дронов ВСУ.

    В столичном аэропорту Жуковский вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    МИД Индии заявил о важности визита Путина на осенний саммит БРИКС

    Дипломаты Индии отметили важность осеннего визита Путина на саммит БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МИД Индии отметили, что предстоящая поездка российского лидера в Нью-Дели на осенний саммит БРИКС придаст мощный импульс развитию двустороннего стратегического партнерства и многополярного мироустройства в условиях сложной геополитической обстановки.

    Визит президента России Владимира Путина на сентябрьский саммит БРИКС позволит значительно укрепить многостороннее взаимодействие стран. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри в ходе официального приема в Нью-Дели, приуроченного ко Дню России, передает ТАСС.

    «Мы подтверждаем свою готовность тесно сотрудничать с Россией для поддержания диалога, укрепления многостороннего взаимодействия и решения общих глобальных проблем», – заявил Мисри.

    Дипломат подчеркнул, что государства выступают оплотом стабильности на фоне нарастающей геополитической напряженности. Укрепление экономического партнерства и развитие новых транспортных коридоров остаются важнейшими приоритетами для обеих сторон. Речь идет о Северном морском пути и маршруте между Владивостоком и Ченнаи.

    «Эти проекты будут способствовать развитию торговли и обеспечат жизнеспособные альтернативные маршруты. В условиях серьезных сбоев в работе традиционных торговых коридоров расширение сотрудничества в Арктическом регионе также стало важным приоритетом нашего партнерства с Россией», – сказал первый замглавы МИД Индии.

    Представитель индийского внешнеполитического ведомства также указал на актуальность выстраивания многополярного мира. В свою очередь посол РФ в Индии Денис Алипов напомнил, что в 2027 году страны отметят 80-летие дипломатических отношений, которые уверенно выдерживают любое внешнее давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в совещании глав МИД стран БРИКС.

    Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. По итогам этого визита стороны опубликовали совместное заявление о направлениях двустороннего взаимодействия.

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    11 июня 2026, 23:59 • Новости дня
    При украинском обстреле Суземки погиб директор заповедника «Брянский лес»

    При украинском обстреле Суземки погиб директор брянского заповедника Никитенков

    Tекст: Антон Антонов

    В результате артиллерийских ударов ВСУ по поселку Суземка погибли два мирных жителя, один из них – директор заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «Украинские нацисты нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка. Погибли двое мирных жителей. Один из погибших – директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. Профессионал, преданный своему делу человек…Невосполнимая утрата», – сообщил Ковальчук в «Максе».

    Еще двое раненых мирных жителей были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Врио губернатора выразил искренние соболезнования родным погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и пообещал семьям необходимую поддержку и материальную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области во время вечерней прогулки во дворе малолетний мальчик получил осколочные ранения в результате прилета вражеского беспилотного летательного аппарата.

    На прошлой неделе в брянском селе Чубковичи от атаки дрона получили ранения женщина и двое детей.

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    12 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Ким Чен Ын в телеграмме Путину пожелал России удачи и побед
    Ким Чен Ын в телеграмме Путину пожелал России удачи и побед
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко Дню России, пожелав российскому народу удачи, побед и дальнейших успехов.

    «Желаю, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа», – приводит текст поздравления РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    В послании Ким Чен Ын заявил о стремлении последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и подчеркивал, что готов всегда быть вместе с Россией. Он также выразил пожелание еще больших успехов в ответственной работе российского лидера и правительства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.

    В марте президент России направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР.

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    Суэцкий канал неожиданно выиграл от ближневосточного конфликта и перекрытия Ормузского пролива. Неожиданно, потому что он не является альтернативным маршрутом. Если Катар не может поставить свой СПГ через Ормузский пролив в Азию, то Суэцкий канал здесь никак не поможет. Между тем в апреле трафик судов через Суэц и доходы выросли на треть. Каким образом ближневосточный конфликт помог Египту вернуть значимые доходы казны? Подробности

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР

    Газета The Wall Street Journal назвала Северную Корею страной с «самой удивительной историей экономического успеха в мире». Сегодня по улицам Пхеньяна носятся китайские электромобили, в городе появились зоомагазины, интернет-кафе с играми и автосалоны с BMW. Только за прошлый год в столице построили больше жилья, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго. В чем причины этого экономического рывка и какова роль России в его реализации? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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