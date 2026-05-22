  Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Зачем Европа срывает антироссийскую комбинацию США
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии
    Покоривший Эверест на руках россиянин: Я испытал гордость водрузить флаг России на вершине
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Путин обвинил Киев в намеренном ударе по студенческому общежитию
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой
    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    22 мая 2026, 18:59 • Новости дня

    Путин объявил троекратное «Ура» в честь тех, кто на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками программы «Время героев» объявил троекратное «Ура» в честь тех, кто на фронте, и кому сложнее всего, выразил полную уверенность в победе российских бойцов.

    Президент России Владимир Путин не сомневается в успехе участников специальной военной операции, передает ТАСС. Об этом российский лидер сообщил в ходе общения с выпускниками программы «Время героев».

    Завершая встречу, глава государства обратился к военнослужащим и их сослуживцам со словами благодарности и напутствия. «Спасибо вам, спасибо вашим товарищам, которые сейчас на фронте и в успехе которых мы не сомневаемся. Во имя России!» – сказал Путин.

    Кроме того, президент объявил троекратное «ура» в честь тех, кто находится на передовой и кому сейчас сложнее всего.

    «Мы с вами здесь сидим в центре Москвы, в Кремле. Говорим об очень важных и сложных вещах. Но вы поймете: все-таки сложнее всего тем ребятам, которые сейчас, вот сейчас, на поле боя. И давайте мы сделаем так, как уже делали, в их честь, в их поддержку, на счет «три», громко, так, чтобы они услышали, – троекратное «ура», – предложил Путин.

    После чего, поддержанный голосами бойцов, трижды воскликнул «ура».

    На встрече с выпускниками программы «Время героев» президент назвал ветеранов спецоперации солью земли русской.

    Путин предложил сделать участников этой программы костяком будущих управленцев.

    Помимо этого Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования на атаку украинских войск по Старобельску.

    22 мая 2026, 05:33 • Новости дня
    Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки «Днепр» на херсонском направлении испытали новую разработку, уничтожив беспилотник ВСУ с помощью многоразового дрона-перехватчика, сообщил боец с позывным «Барсик».

    Бойцы войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» сбили украинский БПЛА «Мара» с помощью нового российского дрона-перехватчика многоразового использования, сказал собеседник РИА «Новости».

    Новый беспилотник-перехватчик, оснащенный системой вертикального взлета и посадки, был разработан военнослужащими 18-й общевойсковой армии. Создание аппарата проходило в одной из подземных прифронтовых лабораторий Вооруженных сил России.

    В мае российские военные сбили более 50 украинских беспилотников за день с помощью дрона-перехватчика «Елка». В марте оператор БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожил вражеский разведывательный аппарат прямым тараном.

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    Колесник: Ответ России на удар по общежитию в ЛНР не заставит себя ждать

    @ ГУ МЧС России по ЛНР/vk.com

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    21 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Политолог: Путин формирует понятный образ будущего человечества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Визит президента России в Китай стал одним из ключевых событий, влияющих на формирование современной мировой геополитики, а встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина продемонстрировала устойчивость курса на формирование многополярного мироустройства, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Колчин.

    «Путин и Си, как главные архитекторы многополярного мироустройства, показали и друзьям, и соперникам, что работа по созданию более справедливой системы международных отношений только развивается. Иранские авантюры США и милитаризация ЕС только подстегивают эти процессы, становятся препятствиями, но не преградой», – сказал Колчин.

    По его мнению, декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа стала важнейшим документом, подписанным в ходе визита. «Она сформулировала запросы мирового большинства от новой системы международных отношений: открытость мира для взаимовыгодного сотрудничества, неделимая и равная безопасность, равенство стран и народов, мировое цивилизационное и ценностное разнообразие», – отметил политолог.

    Он пояснил, что эта декларация направлена не против Запада, но против той идеологии западной исключительности, которая правит умами в Вашингтоне и Брюсселе.

    «Путин формирует отчетливый и понятный образ будущего человечества, который выгодно отличается от либеральных утопий и «конца истории». Вместо унификации и диктата Россия предлагает самобытность и справедливость. Человечество входит в новый этап, где многополярность стала уже константой. Теперь вопрос в том – каким будет этот новый порядок?» – задается вопросом эксперт.

    По его словам, Путин стремится сформировать «многополярность сотрудничества, а не многополярность войны всех против всех».

    «В этой работе его, безусловно, готовы поддержать миллиарды людей по всему миру», – подчеркнул Колчин.

    Напомним, Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    22 мая 2026, 06:11 • Новости дня
    На Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» (Las voces de los que ya no están) ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказала руководитель организации Патрисия Мендиганьо..

    Правозащитная группа «Голоса тех, кого нет» пытается найти исчезнувших солдат, передает РИА «Новости». Руководитель объединения Патрисия Мендиганьо рассказала о масштабах проблемы. «Ведем поиск приблизительно 300 человек, воевавших за Украину», – сообщила она.

    Супруг главы организации исчез полтора года назад во время боевых действий. Сейчас объединение помогает родственникам боевиков составлять запросы в Киев и посольство Колумбии в Варшаве. Иностранцев привлекают высокими гонорарами, однако на передовой их используют как пушечное мясо.

    Наниматели часто отказываются возвращать тела погибших и не выплачивают обещанные деньги. В июле 2025 года колумбийский лидер Густаво Петро назвал происходящее ограблением страны. Это стало реакцией на слова российского посла о стабильно высоком потоке боевиков.

    В марте текущего года государство официально присоединилось к международной конвенции против вербовки и финансирования наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило колумбийских наемников в Сумскую область без базового обеспечения.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о бессмысленной гибели семи тысяч соотечественников на чужой войне.

    В прошлом году группа желающих покинуть ряды ВСУ иностранцев бесследно исчезла на украинской территории.

    22 мая 2026, 09:00 • Новости дня
    В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 35 детей
    @ Леонид Пасечник/MAX

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске пострадали десятки подростков, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Max.

    «Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям», – заявил он.

    В момент происшествия в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения различной степени тяжести получили 35 человек, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Спасательные службы продолжают разбор завалов: двоих человек уже удалось извлечь и передать врачам, поиски остальных продолжаются.

    Помимо учебного заведения, в Старобельске пострадали административные здания, магазины и частные дома. В одном из жилых строений ранения получил мужчина, которому также оказали медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы и психологи, следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая несовершеннолетняя девушка погибла при ударе украинского беспилотника по рейсовому микроавтобусу в ЛНР.

    В апреле жертвами атаки вражеского дрона в селе Булгаковка стали двое 18-летних парней и 28-летняя девушка.

    Зимой украинский аппарат ударил по спортивной площадке школы в луганском поселке Юбилейное.

    22 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа»

    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва и Вашингтон сохраняют настрой на конструктивную работу по украинскому направлению благодаря взаимопониманию на высшем уровне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков в интервью газете «Ведомости» прокомментировал существующее мнение о том, что импульс, данный российско-американскому диалогу встречей в Анкоридже, немного исчерпан, а сама формулировка «дух Анкориджа» в Америке практически неизвестна.

    «Под «духом Анкориджа», если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США», – сказал он.

    По словам дипломата, именно это доверие позволило согласовать базовые контуры урегулирования ситуации на Украине. Российская сторона остается привержена достигнутым договоренностям. Главным фактором является сохранение готовности к созидательной работе и восстановлению сотрудничества.

    Замминистра подчеркнул отсутствие оснований говорить о замедлении двустороннего диалога.

    «Скорее, следует отметить, что, сравнительно быстро продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб обеим сторонам, мы переходим к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров, что американская администрация сохраняет приверженность достигнутым на Аляске договоренностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал термин «дух Анкориджа» набором взаимных пониманий между Вашингтоном и Москвой.

    В августе 2025 года президент России Владимир Путин впервые за 10 лет посетил США. Переговоры лидеров двух стран длились более трех часов, а их итогом стала совместная пресс-конференция, на которой темы, связанные с Украиной, были обозначены как одни из ключевых.

    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    21 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вильнюс разрешил пролет беспилотных аппаратов ВСУ через свою территорию для атак на российские регионы, пытаясь переложить ответственность за эскалацию на соседние страны, заявили в Совбезе Белоруссии.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в содействии атакам на Россию, передает РИА «Новости».

    «Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины», – подчеркнул госсекретарь.

    Членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе не защищает Вильнюс от залетающих дронов. При этом литовские политики прячутся в бомбоубежищах и публикуют оттуда радостные фотографии, что Вольфович назвал безумием и пиаром.

    Минск по-прежнему нацелен на мирное сосуществование и урегулирование конфликтов. Поступки властей прибалтийских стран и Польши вызывают у белорусской стороны недоумение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы украинским беспилотником.

    Несколькими днями ранее литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики дрон. Президент страны Гитанас Науседа категорически выступил против транзита иностранных аппаратов.

    22 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Кремль опроверг слухи о дедлайне окончания спецоперации

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин не устанавливал конкретных сроков завершения специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западной прессы о якобы существующих дедлайнах по окончанию украинского конфликта, передают «Вести».

    Официальный представитель Кремля категорически отверг домыслы о наличии временных рамок.

    «Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин установил какой-либо подобный срок», – отмечает агентство Bloomberg в своем материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными выводы о скором завершении украинского конфликта.

    Ранее представитель Кремля указал на прямую зависимость сроков окончания спецоперации от объемов западных поставок ракет Киеву.

    До этого он исключил возможность прекращения боевых действий без полного достижения поставленных руководством страны целей.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    22 мая 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин: Выпускники программы «Время героев» не боятся преодолевать вызовы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущее страны можно смело доверить участникам программы подготовки управленцев из числа ветеранов спецоперации «Время героев», поскольку они доказали свою преданность родине и готовность к вызовам, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев», передает РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что именно такие люди должны формировать основу будущего управленческого аппарата страны.

    «Вы прошли через это горнило суровых испытаний военными действиями, боевыми действиями, войной. Именно поэтому я в свое время и обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что в народе таких граждан называют «солью земли русской». По его словам, решение перейти с поля боя на гражданскую службу свидетельствует о готовности преодолевать трудности, принимать решения и нести ответственность.

    «То, что вы приняли решение... перебраться с поля боя в другую сферу деятельности, рискнули попробовать себя на почве гражданской службы, это тоже говорит о том, что вы готовы к вызовам и не боитесь их преодолевать», – сказал он.

    Президент также призвал выпускников сохранять единство и чувство локтя, не забывая о боевом братстве при работе в различных сферах.

    «Было бы очень правильно, поверьте мне, если бы вы, работая на разных участках, никогда не забывали о том, что такое боевое братство», – призвал Путин.

    Путин подчеркнул, что государство обязательно поддержит тех участников программы, которые решат баллотироваться в депутаты Государственной думы.

    Программа «Время героев» реализуется с 2024 года Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской «Сенеж». Ее главная цель заключается в подготовке высококвалифицированных руководителей для органов власти из числа ветеранов спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел в Кремле встречу с выпускниками первого потока программы.

    Участник этого проекта Олег Джафаров стал заместителем губернатора Еврейской автономной области.

    Всего за время существования образовательной инициативы руководящие посты заняли более 70 ветеранов спецоперации.

    22 мая 2026, 12:55 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли шесть массированных ударов по объектам ВПК Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    С 16 по 22 мая в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Также поражены военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    С 16 по 22 мая ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены пять боевых машин РСЗО и немецкая зенитная самоходная установка Gepard, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО за минувшую неделю сбиты 46 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 4184 беспилотника.

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 150 704 беспилотника, 661 ЗРК, 29 417 танков и других бронемашин, 1724 боевые машины РСЗО, 35 040 орудий полевой артиллерии и минометов, 62 254 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    До этого ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    21 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Стало известно о крупных потерях бригады ВСУ из «золотой молодежи»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Формирование украинской армии, известное особым статусом и популярностью среди молодых обеспеченных призывников, столкнулось с серьезными потерями на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области, сообщили российские силовики.

    Подразделение украинских войск, созданное специально для представителей так называемой золотой молодежи, несет существенные потери. «На Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области существенные потери несет 158-я ОМБр ВСУ, что подтверждают некрологи украинских националистов», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Источник агентства в российских силовых структурах пояснил, что в рядах противника существуют так называемые элитные подразделения. Подобные формирования номинально числятся на фронте, однако зачастую могут находиться далеко за пределами страны.

    Представители 158-й бригады никогда не скрывали своего привилегированного положения. Отмечается, что службу в этом подразделении активно рекламировали среди обеспеченной украинской молодежи.

    До этого сообщалось, что в феврале 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность под Андреевкой в той же Сумской области. Ранее родственники военнослужащих этого подразделения заявляли о сотнях пропавших без вести солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, данное формирование проходило обучение на базе бронекавалерийской дивизии в Польше.

    22 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что, по последним данным, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек. Заявление глава государства сделал во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести», – сказал российский лидер, передает ТАСС. Глава государства сделал это заявление во время общения с выпускниками образовательной программы «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.

    Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Старобельску
    Лавров заявил о стремлении Запада втянуть Украину в НАТО
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении
    Центробанк призвал включить все российские банки в белые списки
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле
    Сихарулидзе пожелал сыну Плющенко реализовать себя в сборной Азербайджана

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

