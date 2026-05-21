ВС России поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем, а также объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 516 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 150 139 беспилотников, 661 ЗРК, 29 399 танков и других бронемашин, 1 723 боевые машины РСЗО, 35 024 орудия полевой артиллерии и миномета, 62 155 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
