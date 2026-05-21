Власти Польши заявили о скором появлении постоянной военной базы США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Варшава позитивно оценивает перспективы военного сотрудничества с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

«Недавние переговоры между Польшей и США подтверждают, что существует очень высокая вероятность создания постоянной американской военной базы в Польше», – заявил в эфире телеканала «Република» директор Бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

В настоящее время на польской территории уже расквартированы около десяти тысяч американских военнослужащих. Оценивая шансы убедить президента США одобрить строительство постоянного объекта, чиновник назвал их крайне высокими. Он добавил, что появление такой базы полностью отвечает национальным интересам государства.

Ожидается, что лидеры двух стран смогут обсудить эту инициативу лично в ближайшем будущем. Кароль Навроцкий и Дональд Трамп примут участие в саммите НАТО, который пройдет 7–8 июля в турецкой столице Анкаре. Пшидач подчеркнул, что главы государств обязательно проведут переговоры в узком или расширенном формате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши выразил готовность разместить пять тысяч американских солдат из Германии.

Президент республики Кароль Навроцкий решил убедить Вашингтон перебросить военных на польскую территорию.

Для расширения контингента США Варшава подготовила необходимую военную инфраструктуру.