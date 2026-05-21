В Москве с начала года снизилось количество преступлений более чем на 20%

Tекст: Дарья Григоренко

За этот период было зафиксировано почти 36 тыс. правонарушений, что на 20,3% меньше показателей 2025 года, указали в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«За январь – апрель 2026 года в Москве зарегистрировано 35 тыс. 791 преступление (минус 20,3%)», – отмечается в сообщении ведомства. Наибольшее снижение уровня преступности отмечено в Зеленограде (на 36,4%), Южном административном округе (на 31,5%) и Северо-Западном административном округе (на 29,6%).

Снижение затронуло различные виды преступлений. Так, количество грабежей уменьшилось на 23,8%, случаев мошенничества – на 29,4%, а краж – на 12,1%. Существенно сократилось количество угонов транспортных средств (на 41,3%) и преступлений, совершенных с использованием информационных технологий (на 25,3%).

Кроме того, зафиксировано снижение числа нарушений правил дорожного движения на 36,4%. Представители прокуратуры также добавили, что благодаря их координации удалось раскрыть 26 убийств прошлых лет и девять случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный прокурор Александр Гуцан назвал уровень преступности в России историческим минимумом.

Ранее президент Владимир Путин отметил снижение количества правонарушений во всех федеральных округах.

Официальный представитель МВД Ирина Волк зафиксировала масштабное падение числа противоправных деяний по итогам прошлого года.