Синоптик спрогнозировал приход осенних холодов после аномальной московской жары

Синоптик Тишковец предупредил о смене майской жары резким полярным вторжением
В начале следующей недели Центральную Россию накроет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и снижение температуры до климатической нормы сентября, отметил синоптик Евгений Тишковец.
Резкое изменение погодных условий ожидается в столичном регионе, сообщает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Полярное вторжение ожидается в начале следующей недели в Центральной России, наступит осенняя погода», – заявил эксперт.
До конца рабочей недели в столице сохранится аномальный зной. Температура воздуха может превысить отметку в 31 градус, что грозит обновлением исторических максимумов 1897 и 2014 годов. Жаркая погода будет сопровождаться духотой и локальными грозовыми дождями.
Ситуация начнет меняться в выходные дни, когда жара спадет до комфортных 23 градусов. В понедельник столбики термометров покажут не более 15 градусов днем, а ночью похолодает до плюс пяти.
Обманчивая майская жара сменится резким холодом, предупреждают специалисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне майская жара в Москве побила температурный рекорд 1979 года.
Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал отступление аномального зноя к концу текущей недели.
В начале месяца столичный регион уже накрывала волна прохлады с ливнями.