Войска США обстреляли из HIMARS подножие горы Фудзи

Войска США впервые провели стрельбы из HIMARS в густонаселенной части Японии

Tекст: Мария Иванова

Американские военные впервые организовали стрельбы из РСЗО HIMARS в густонаселенной части Японии на острове Хонсю, передает ТАСС. Местом проведения учений стал полигон у подножия священной для японцев горы Фудзи.

На время маневров власти перекрыли прилегающее национальное шоссе. В знак протеста против действий военных собрались около 50 местных жителей. «Прекратите обстреливать ракетами нашу гору Фудзи!» – требовали протестующие на развернутых транспарантах.

Разрешение на проведение двух подобных учений дал лично генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, согласовав действия с местными властями. Ранее стрельбы из HIMARS проходили только на северном острове Хоккайдо.

Незадолго до этого на южный остров Кюсю для тренировок морской пехоты впервые доставили мобильные установки Typhon. Эти комплексы предназначены для запуска крылатых ракет Tomahawk и многоцелевых ракет SM-6, однако пуски из них тогда не осуществлялись.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в отходе страны от пацифизма.

Военные США и Японии применили системы HIMARS в ходе недавних совместных учений в проливе Лусон.

Американская армия вывезла мобильные ракетные комплексы Typhon с японской военной базы Ивакуни из-за протестов местных жителей.