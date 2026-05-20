Россия и Китай призвали не допустить ослабления ООН

Tекст: Вера Басилая

«Стороны обязуются и призывают международное сообщество придерживаться в отношениях между собой следующих базовых принципов... принцип демократизации международных отношений и совершенствования системы глобального управления», – указывается в тексте декларации. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В публикации также отмечается важность суверенного равенства, верховенства права и ориентированности на конкретный результат. Москва и Пекин подчеркнули необходимость укреплять роль многосторонности для решения сложных мировых проблем.

Авторы инициативы добавили, что реформирование международных институтов должно отвечать интересам всего человечества. Особое внимание следует уделить последовательному повышению представительства развивающихся государств в мировой системе.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

Москва и Пекин выступили за открытость международных отношений.

Россия и Китай подчеркнули недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств.