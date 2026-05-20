    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 11:30 • В мире

    Украина превращается в «Косово на стероидах»

    Tекст: Евгений Поздняков

    Террористическая активность Украины продолжает масштабироваться. На этот раз против безэкипажных катеров ВСУ выступила Греция, обнаружившая украинский морской дрон в своей акватории. Но «самодеятельность» Киева уже выходит далеко за пределы Средиземного моря: она дестабилизирует ситуацию в Африке и подрывает стабильность правительств прибалтийских республик.

    Греция намерена потребовать от Украины отозвать все безэкипажные катера (БЭК) от побережья республики. Беспокойство Афин, в частности, вызвано недавним обнаружением неизвестного аппарата в районе острова Лефкас, который позже был идентифицирован как морской дрон модели «Козак Мамай», сообщает издание Kathimerini.

    Подобными БЭК, отмечается в материале, активно пользуются ВСУ. Как пишет газета со ссылкой на правительственный источник, устройство перевозилось судном, следовавшим в Ливию. Не исключено, что на борту находились и другие катера, однако точное количество аппаратов установить невозможно.

    Отчет о происшествии уже представлен греческому премьеру Кириакосу Мицотакису. Ситуацию осложняет и то, что Киев ранее якобы предупредил Афины о намерении бороться с теневым флотом России в Средиземном море. Власти Греции, однако, сочли эти заявления «довольно общими и расплывчатыми», поэтому обнаружение «Козака Мамая» стало для них шоком.

    На этом фоне Греция рассматривает возможность обсуждения темы использования ВСУ дронов в Совбезе ООН. Особое внимание к теме приковано уже и со стороны дипведомства страны. Так, глава МИД Йоргос Герапетритис заявил, что пребывание БЭК у берегов республики представляется «совершенно немыслимым» делом. По его мнению, Средиземное море не должно превращаться в акваторию конфликта, поскольку это «создает опасность для граждан, экономической жизни и окружающей среды».

    Тем не менее, несмотря на недовольство сложившейся ситуацией, Афины не намерены отказываться от поддержки Киева – она, как подчеркивается, является частью «стратегической национальной политики». Однако подобная логика уже начинает оборачиваться против самой Европы.

    В конце марта Киев начал активно использовать воздушное пространство Прибалтики для атак на Ленинградскую область. Падения беспилотников уже привели к разрушению гражданской инфраструктуры в Эстонии и Литве. В Латвии действия ВСУ и вовсе спровоцировали правительственный кризис. Из-за падения украинского дрона на территории нефтебазы в Резекне свой пост покинул министр обороны Андрис Спрудс, отвечавший за создание системы противодействия беспилотникам. Позже оппозиция добилась отставки и главы правительства – Эвики Силини.

    Не менее опасны действия ВСУ в Черном море. Как сообщал турецкий телеканал NTV, украинские беспилотники нанесли удар по танкеру местной компании ALTURA, перевозившему 140 тысяч тонн нефти. В случае утечки энергоносителей в зону поражения могли попасть также Болгария и Румыния. Неслучайно Анкара и Москва оперативно выступили за принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности нефтяных поставок в регионе – в отсутствие контроля над действиями Киева ситуация выглядит крайне опасной.

    При этом злонамеренная активность Украины выходит за пределы Восточной Европы.

    При поддержке Франции украинские инструкторы участвуют в подготовке союзников исламистских формирований в Мали, что значительно дестабилизирует ситуацию на Африканском континенте. Эксперты отмечали: Киев превращается в «силовой инструмент» Запада, позволяющий европейским странам продвигать собственные интересы, оставаясь как бы в стороне от конфликтов.

    В этой связи становится уместным сравнение Украины с частично признанной республикой Косово, напоминает политолог Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Отделению республики от Сербии в свое время также активно способствовала коалиция западных государств.

    Теперь же Косово превратилось в главный наркокластер Европы. Через эту сравнительно небольшую территорию проходит значительная доля героина, поступающего в страны Старого Света. Кроме того, признанное многими членами ЕС государство стало местом «передышки» для сотен террористов, что также создает огромные угрозы для безопасности Евросоюза.

    «Общее здесь то, что в обоих случаях Запад самостоятельно создал для себя ненужные проблемы. Однако Украина рискует стать "Косово на стероидах": балканская территория не имеет регулярных поступлений в бюджет на развитие армии и военной техники, да и скромные размеры не позволяют ей стать по-настоящему масштабной угрозой», – поясняет собеседник.

    «И это значительно осложняет ситуацию. Тем не менее ЕС в настоящий момент не расценивает Киев как полноценную проблему, а эксцессы со стороны восточных членов союза Брюссель рассматривает скорее как огрехи в общем-то правильной стратегии, – добавляет он. –

    Европа считает, что она все еще способна контролировать украинский хаос».

    «Ведь наличие ВСУ сегодня позволяет ЕС давить на Россию без прямого вовлечения в противостояние с Москвой. Наносить удары по нашему флоту руками Киева кажется им приемлемой тактикой. Тем не менее сложившееся положение дел уже создает нешуточные опасности для Европы. Они заметны даже на бытовом уровне: Украина стала «организационным центром» нелегальной проституции на территории ЕС, известны случаи незаконной продажи органов членами диаспоры, а также вовлеченность республики в наркотрафик. Эта страна сегодня получила репутацию правовой черной дыры, которая втягивает в себя и Европу», – рассуждает спикер.

    «Ну и конечно, происходящее вносит значительный хаос в акватории Черного моря. Любую частную конкуренцию фирм сегодня можно превратить в противостояние с БПЛА и БЭК, а затем списать те или иные действия на ВСУ. Потенциал для различных махинаций колоссален», – акцентирует он.

    «Но Европа все еще считает, что подобное положение дел несет для нее больше пользы, чем вреда. И это очень показательно: Брюссель готов жертвовать собственным комфортом и спокойствием граждан ЕС ради того, чтобы сохранять неуправляемый рычаг давления на Россию», – добавляет Ткаченко.

    Угроза, исходящая от Украины в сторону Евросоюза, становится в разы больше, чем «проделки» преступников из Косово, считает военный эксперт Вадим Козюлин. «ВСУ фактически бесконтрольно запускают морские и воздушные дроны по территории приграничных государств ЕС. Новостей о «случайных» поражениях гражданской инфраструктуры в той же Прибалтике с каждым днем все больше», – подчеркивает он.

    «Кроме того, Украина уже стала крупным поставщиком нелегальных вооружений. Техника, переданная Киеву, уходит в Африку. Не исключаю, что клиентами черного рынка ВСУ могут выступать и некоторые бандитские группировки внутри Старого Света. Со временем ситуация будет становиться только хуже», – уточняет собеседник.

    «Украина также становится ширмой для реализации интересов третьих стран. Вполне возможно, что руками Киева, например, та же Британия будет «вредить» своим конкурентам на континенте. Потенциал подставных действий действительно широк. И что самое неприятное для Брюсселя, с завершением конфликта криминальный и террористический потенциал ВСУ вряд ли угаснет», – резюмирует Козюлин.

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

