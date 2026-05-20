Путин заявил о безграничных перспективах сотрудничества России и Китая
Президент России Владимир Путин заявил, что перспективы сотрудничества Москвы и Пекина поистине безграничны.
Российский лидер совместно с председателем КНР Си Цзиньпином в среду принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в образовательной сфере, передает РИА «Новости».
В ходе мероприятия глава государства обратился с приветственной речью к молодым людям, участвующим в двусторонних образовательных и научных обменах.
«Со временем вы примите на себя ответственность за сохранение и приумножение добрых традиций и партнерства России и Китая. Убежден, что вам будет это по силам и вы справитесь со всеми, даже самыми амбициозными задачами по развитию российско-китайского сотрудничества, перспективы которого поистине безграничны», – подчеркнул Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования в России и Китае.
Перед этим официальная встреча глав государств в Пекине продлилась почти три часа.
По итогам переговоров политики приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.
Путин выразил уверенность, что его визит в Китай послужит укреплению российско-китайской дружбы.
Президент России во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.