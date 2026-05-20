Руководителей украинской полиции задержали за покровительство сети порностудий
Руководство территориальных подразделений МВД в трех украинских регионах подозревается в ежемесячном получении 20 тыс. долларов за обеспечение беспрепятственной работы сети по производству интимного контента.
Раскрытая схема охватывала Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Житомирскую области, передает РИА «Новости».
Посредником между организаторами нелегального бизнеса и правоохранителями выступал водитель одного из заместителей министра внутренних дел страны. Этот человек договаривался с должностными лицами о невмешательстве в создание и распространение видеороликов соответствующего характера.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил факт пресечения преступной деятельности. «Разоблачили коррупционную схему в Национальной полиции. По данным следствия, руководство территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могли обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых «порноофисов»», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы надзорного ведомства, силовики обязались игнорировать правонарушения, не документировать их и заранее предупреждать владельцев студий о грядущих проверках. За свои услуги начальники региональных управлений получали абонентскую плату в размере 20 тыс. долларов в месяц.
Служба безопасности Украины уточнила список задержанных лиц. Среди фигурантов дела оказались начальники и их заместители из указанных областей, а также упомянутый водитель-посредник. Всем подозреваемым уже предъявлено официальное обвинение в получении неправомерной выгоды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители пришли с проверками в региональные подразделения национальной полиции сразу в трех областях страны.
В феврале руководителю управления СБУ в Житомирской области предъявили официальные обвинения в получении неправомерной выгоды.