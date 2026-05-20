Пожилой нижегородец потерял миллионы рублей из-за звонка лжесотрудников ФСБ
Пенсионер в Нижнем Новгороде поверил телефонным аферистам и передал курьеру свои сбережения на 16 млн рублей, думая, что участвует в секретной операции правоохранительных органов, сообщили в региональном МВД.
Мужчине 82 года, он перевел злоумышленникам свыше 16,7 млн рублей, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Он находился в полной уверенности, что помогает сотрудникам ФСБ.
В середине апреля мужчине позвонили неизвестные, представившиеся силовиками. Аферисты убедили жертву, что его сбережения проверяются на предмет финансирования недружественных стран, и предложили поучаствовать в совместной операции. Телефонное давление продолжалось на протяжении двух недель.
Сначала потерпевший передал хранившиеся дома 510 тыс. рублей, а затем десять раз обналичивал банковские счета. Общую сумму он четырежды отдавал приезжавшему курьеру, используя секретный пароль «солнце-планета».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемых и устанавливают все детали преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле пожилая жительница Подмосковья лишилась 70 млн рублей из-за действий телефонных аферистов. В конце прошлого года мошенники выманили у московской пенсионерки 425 млн рублей под видом сотрудников правоохранительных органов.