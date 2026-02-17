Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.0 комментариев
Евростат подсчитал потери ЕС от отказа от российской нефти
Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть, так как цены для европейцев остаются повышенными после отказа от российского черного золота, следует из данных Евростата.
Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок, передает РИА «Новости».
Согласно данным Евростата, санкции, введенные против российской нефти, повысили стоимость сырья для европейских стран. «Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке – цены поползли вверх», – говорится в публикации.
С 2021 года цена барреля нефти для ЕС выросла с 57,4 евро до 64,3 евро в 2025 году. При этом объем закупаемой нефти в ЕС сократился: за 2025 год страны Евросоюза приобрели 3,3 млрд баррелей против 3,5 млрд в 2024 году и 3,4 млрд в 2021 году.
Несмотря на сокращение объемов, стоимость импорта нефти увеличилась с 193,8 млрд евро до 212,3 млрд евро в 2025 году. Как отмечает агентство, упущенная выгода от подорожания импортной нефти для Европы составила 22,7 млрд евро.
