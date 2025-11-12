Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Пушков удивился самомнению «неадекватного Таллина» после визита в КНР
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна посетил Китай, попытавшись призвать Пекин не ссориться с Таллином и скорректировать свои отношения с Москвой с общеевропейской парадигмой, что вызвало у сенатора Алексея Пушкова ироничное восхищение.
«Удивительное заявление сделал глава МИД Эстонии, демонстрирующее, насколько неадекватно в Таллине представляют роль своей страны в мировой политике», – написал он в Telegram-канале.
Пушков уточнил, что в ходе визита в КНР эстонский министр пытался втолковать китайской стороне, будто «Россия представляет экзистенциальную угрозу Европе и Эстонии». Однако, считает сенатор, в Пекине вежливые люди все же цену риторике западных стран знают, поэтому вряд ли воспринимают всерьез.
«Но нет: министр из страны с населением в 1,3 млн человек и крохотным ВВП решил Китаю еще и пригрозить. Звучит это так: «Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить». Это, конечно, перл. То есть, если Пекин сразу же после визита эстонского министра не бросится «решать вопросы» с Россией, иными словами, не начнет разрушать отношения налаженного стратегического партнерства с Москвой, то у КНР не будет хороших отношений с Эстонией! Какой кошмар», – иронизирует Пушков.
В заключение сенатор отмечает, что в Китае эту «страшную» угрозу наверняка восприняли только «так, как ее только и можно воспринять».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о сотрудничестве России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность. В Швеции заявили о необходимости долгосрочной изоляции России странами ЕС.Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему Европа собирается
«экономически принуждать» Китай.