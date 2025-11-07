В Швеции заявили о необходимости долгосрочной изоляции России странами ЕС

Кристерссон заявил о необходимости долгосрочной изоляции России странами ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны Евросоюза к стратегии «долгосрочной изоляции» России, передает РИА «Новости». Политик выразил мнение, что ситуация в отношениях между Россией и Западом не завершится окончанием вооруженного конфликта на Украине.

Кристерссон отметил, что Швеция, Эстония и другие страны Евросоюза должны «готовиться к долгосрочной изоляции России». Он подчеркнул: «Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной».

Как писала газета ВЗГЛЯД, коммодор британского военно-морского флота в отставке Стив Джерми раскритиковал заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможной победе альянса над Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о сотрудничестве России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность.