Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.
«Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».
В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.
Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.
ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.