Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 пункта – до 15,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

Tекст: Вера Басилая

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Теперь ее размер составляет 15,5% годовых. Регулятор отметил, что это решение принято с учетом оценки инфляционных рисков и динамики экономики.

Экономика России, по заявлению регулятора, продолжает возвращаться к сбалансированному росту, а устойчивые показатели инфляции существенно не изменились. В январе 2026 года рост цен ускорился из-за разовых факторов, но после их исчерпания инфляция ожидается на уровне 4% во втором полугодии 2026 года, сообщается на сайте Центробанка.

Банк России подчеркнул, что дальнейшее снижение ключевой ставки будет рассматриваться на следующих заседаниях в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Прогноз регулятора предполагает среднюю ставку в 2026 году на уровне 13,5–14,5% годовых, что позволит сохранить жесткие денежно-кредитные условия. Годовая инфляция, согласно оценке на 9 февраля, составила 6,3%.

В конце 2025 года наблюдался замедленный рост цен на ряд товаров, что привело к итоговой инфляции 5,6% за год – ниже предыдущих прогнозов. Однако в начале 2026 года повышение НДС, акцизов и регулируемых тарифов дало временный импульс росту цен. Накопленный рост цен с ноября по январь соответствует ожиданиям Банка России, а прогноз инфляции на 2026 год повышен до 4,5–5,5%.

Инфляционные ожидания остаются высокими, что, по мнению Центробанка, может препятствовать устойчивому снижению темпов инфляции. Рост ВВП в 2025 году составил 1,0% по верхней границе ранее озвученного диапазона, при этом в четвертом квартале рост ускорился за счет увеличения потребительского спроса. На рынке труда сохраняется низкая безработица и рост зарплат, хотя темпы индексации заработных плат в 2026 году будут умеренными.

Денежно-кредитные условия смягчились вслед за снижением ставки, но остаются жесткими, а кредитная активность в начале 2026 года была сдержанной. Основные риски для инфляции связаны с высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения налогов и возможным ухудшением условий внешней торговли. Центробанк отмечает, что бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции, однако в случае ее изменения возможна корректировка денежно-кредитной политики.

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что Банк России до апреля может снизить ключевую ставку двумя небольшими шагами по 50 базисных пунктов.

Министр финансов Антон Силуанов назвал в декабре сочетание жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими ставками идеальной макроэкономической конструкцией.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 пункта.