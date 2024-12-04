Внебрачный сын Жириновского официально сменил фамилию на отцовскую

Олег Эйдельштейн стал Жириновским, сменив фамилию в паспорте, несмотря на отказ суда

Tекст: Елизавета Шишкова

Эйдельштейн в разговоре с Тelegram-каналом Shot заявил, что уже успел поменять паспорт на новую фамилию.

Судебное разбирательство продолжается, так как летом иск Эйдельштейна был удовлетворен, однако позже законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал решение суда. Олег выразил сожаление по поводу затянувшихся попыток доказать свое родство, которые длятся уже три года, передает «Московский комсомолец».

Также Олег сообщил, что планирует претендовать на наследство Жириновского. До совершеннолетия он носил фамилию матери – Газдаров, позже стал Эйдельштейном в честь деда по отцовской линии.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий по празднованию 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов подтвердил, что Анастасия Боцан-Харченко, дочь Жириновского, станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026.