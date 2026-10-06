Дмитриев возложил ответственность за цены на электроэнергию в ЕС на русофобов

Дмитриев назвал фон дер Ляйен и Каллас ответственными за энергокризис в ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

«Урсула, Кая и другие русофобы несут прямую ответственность за рост счетов за электроэнергию для европейцев», – заявил он в соцсети X, передает ТАСС.

Дмитриев добавил, что энергетическое цунами в Евросоюзе только начинается.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах ЕС с начала года выросли на 140%. При этом Еврокомиссия продолжает настаивать на полном отказе от российского газа до конца 2027 года и намерена взять под свой контроль процесс импорта газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года.

В сентябре Дмитриев допустил энергетические локдауны в ЕС. В августе он заявил о столкновении ЕС с кризисом из-за отказа от российского газа.