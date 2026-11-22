The Guardian: Предстоящие выборы поставили под угрозу существование Евросоюза

Tекст: Ольга Иванова

Европа вступает в суперцикл национальных выборов, инициатива на которых принадлежит крайне правым националистам, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian.

Евроскептики считают европейский проект угрозой национальному суверенитету. Политики стремятся преобразовать Европейский союз в более свободное объединение национальных государств.

«Предстоящий избирательный суперцикл может кардинально изменить облик Европы, вызвав не просто медленную эрозию европейского проекта, но и его ослабление, если не полный крах», – заявила итальянский политолог Натали Точчи.

Падение поддержки традиционных левоцентристских и правоцентристских партий объясняется медленным экономическим ростом, старением населения и удорожанием стоимости жизни. Теперь почти каждый четвертый избиратель в Европе поддерживает партии правого толка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, внутриполитическую борьбу и грядущие выборы в крупнейших экономиках Евросоюза назвали угрозой для работы объединения.

Доверие европейцев к ЕС достигло рекордных показателей на фоне растущего пессимизма.