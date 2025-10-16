  • Новость часаТрамп заявил, что Tomahawk нужны самим США
    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой модели
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
    Российский рынок акций ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    28 комментариев
    16 октября 2025, 23:44 • Новости дня

    Советник президента России Кобяков: Власть в Евросоюзе захватили фанатики

    Tекст: Антон Антонов

    Российская энергетическая неделя проходит на фоне возрастающей международной военно-политической напряженности, Россия заинтересована в прагматичных отношениях, но власть в Евросоюзе захватили фанатики, заявил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2025 Антон Кобяков.

    Кобяков подчеркнул, что борьба за энергоресурсы приобрела стратегическое значение, а глобальные вызовы меняют энергетическую, логистическую и финансовую карту мира, пишет «Российская газета».

    «Сегодня уже очевидно всем – искусственные ограничения в части ресурсов вредят мировой экономике. А значит, глобальная экономика нуждается в свободном доступе к ним. Это понимают в России, это понимают в Китае, в Индии, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии – везде. Понимают и в США, но по-своему. Но этого не понимают в Европе. Наш президент зафиксировал то, что чувствуют и осознают многие: «Европа, которую мы так все любили, исчезает». Россия заинтересована в прагматичных отношениях со Старым континентом. Однако власть в Евросоюзе захватили фанатики, ведущие свои народы к упадку», – заявил он.

    Он отметил ведущую роль России и Саудовской Аравии в ОПЕК+ по сдерживанию резких ценовых колебаний. Кобяков сообщил о трехкратном ожидаемом росте мировых мощностей в атомной энергетике и напомнил, что Россия сохраняет лидерство в строительстве атомных энергоблоков и обладает уникальными технологиями реакторов на быстрых нейтронах. Также советник президента указал на рекордное мировое потребление угля – 8,8 млрд тонн, несмотря на «зеленую» повестку, и назвал Азию ключевым рынком сбыта.

    В секторе возобновляемой энергетики Китай и Индия остаются лидерами: на долю КНР придется почти 60% новых мощностей с 2024 по 2030 год. Пекин инвестирует в ВИЭ более 800 млрд долларов, что превышает вложения США, ЕС и Британии вместе взятых. Кобяков отметил, что Запад придумал «инвестаферу» в виде «зеленых технологий», а Азия превратила ее в реально работающую отрасль.

    Развитие IT, искусственного интеллекта и биоэкономики приведет к росту спроса на электроэнергию, и к 2030 году индустрия ИИ будет потреблять до 5% мировой электроэнергии. Кобяков сделал вывод, что технологический суверенитет останется у тех, кто сможет обеспечить доступ к электроэнергии.

    В рамках форума обсуждается новая Энергетическая стратегия России до 2050 года, которая охватывает ключевые отрасли: нефть, газ, уголь, цифровые технологии, логистику и климат. На мероприятии присутствует более 7 тыс. участников из 100 стран, что подтверждает его значимость для формирования ответов на современные вызовы. Форум проходит при поддержке правительства России, Министерства энергетики и правительства Москвы, организатором выступает Фонд «Росконгресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин заявил, что агрессивное давление западных элит привело к искусственной ломке энергетической архитектуры мира. Он отметил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    В российском топливно-энергетическом комплексе уже реализуются процессы, направленные на достижение технологического лидерства, подчеркнул он. Путин отметил недопустимость роста тарифов из-за энергодефицита. Он указал, что Россия является единственной страной с полной цепочкой ядерной энергетики.

    16 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о крахе европейской промышленности

    Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций

    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.

    Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

    Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.

    Комментарии (34)
    16 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    @ Rafal Guz/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за передачу Украине ракет «Томагавк» (Tomahawk), подчеркнув возможность их применения против российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Сикорский также отверг опасения Москвы относительно того, что поставки Tomahawk являются чрезмерной провокацией. По его словам, предоставление этих вооружений Украине не должно рассматриваться как эскалация.

    Кроме того, польский министр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы убеждал президента США Дональда Трампа в том, что Россия всегда выходит победителем.

    Ранее Сикорский заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще три года, а Евросоюз готов поддерживать Киев.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ и поставки дальнобойного оружия.

    В начале октября Трамп сообщил, что решение о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву почти готово, но он хочет узнать, как их собираются применять.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки со стороны США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (27)
    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне

    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты

    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Греции одобрил законопроект, который позволяет работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день. Таким образом, Греция станет первым членом ЕС, официально узаконившим такую продолжительность рабочего дня в частном секторе.

    Новый трудовой закон был принят на фоне напряженных дебатов и общественных волнений. Профсоюзы утверждают, что он «превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни» и фактически отменяет восьмичасовой рабочий день.

    В свою очередь, министр труда Греции Ники Керамеос заявила, что работодатели смогут устанавливать такой график лишь 37 дней в году и будут обязаны доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принятию закона предшествовали общенациональные забастовки и массовые митинги в Афинах и других городах. Акции протеста, организованные профсоюзами, парализовали работу общественного транспорта, госучреждений и даже СМИ. Демонстранты требовали отзыва законопроекта, роста зарплат и закрепления трудовых прав, однако власти на уступки не пошли.

    Комментарии (14)
    16 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как «очень продуктивный». По словам Трампа, Путин поздравил его и США с «великим достижением мира на Ближнем Востоке», сообщает официальный аккаунт Белого дома в сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп выразил уверенность, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за ее участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

    Стороны обсудили перспективы торговли между США и Россией после окончания конфликта на Украине. Трамп добавил, что на следующей неделе состоятся встречи высокопоставленных советников обеих стран, которые возглавит госсекретарь США Марко Рубио, а место встречи будет определено позже.

    После работы советников состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, где главы государств обсудят возможность прекращения конфликта на Украине.

    Также президент США сообщил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете для обсуждения результатов разговора с Владимиром Путиным и других вопросов.

    Трамп подчеркнул, что сегодняшний разговор стал «значительным шагом вперед» в решении обозначенных вопросов.

    В четверг Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что ведет телефонный разговор с Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа. Белый дом заявил о продуктивном телефонном разговоре президентов России и США.

    Комментарии (12)
    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс имеет отношение к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над европейскими странами, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    В Европе нагнетается истерия об «угрозе с Востока», предпринимаются усилия для создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию, указал Бортников, передает ТАСС.

    «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – сказал глава ФСБ.

    Также об этом говорит попытка привязать провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России.

    По его мнению, первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с этим флотом была Британия, пытавшаяся создать морскую блокаду Калининграда и российского флота на Балтике.

    Ранее Германия предостерегала НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Германские пилоты заявляли о резком росте сбоев GPS во время рейсов.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку, в числе таких атак она указала нарушения воздушного пространства.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 21:32 • Новости дня
    Ушаков заявил о скором начале подготовки саммита лидеров России и США
    Ушаков заявил о скором начале подготовки саммита лидеров России и США
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита, который с большой вероятностью пройдет в столице Венгрии, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Беседа была продолжительной и продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер, при этом была предельно откровенной беседой и доверительной», – отметил Ушаков, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

    По его словам, Владимир Путин начал разговор с поздравления Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. «Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и большинстве стран мира», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ходе беседы особое внимание было уделено украинскому кризису. «Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны к достижению мирного политико-дипломатического решения», – сообщил Ушаков. Он добавил, что российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, а киевский режим прибегает к террористическим методам, нанося удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры.

    По словам Ушакова, Дональд Трамп «многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине» и признавал, что этот конфликт стал самым сложным в его миротворческой деятельности. «Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», – сказал помощник президента. Трамп также выразил мнение, что «завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России».

    В ходе разговора президенты затронули тему возможных поставок Киеву дальнобойных ракет. «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный», – подчеркнул Ушаков.

    По итогам беседы лидеры обсудили возможность личной встречи. «Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», – сообщил помощник президента.

    Он добавил, что Путин «высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями» и попросил передать ей «самые лучшие пожелания».

    «Я бы сказал, что телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен. И оба лидера договорились, что они будут оставаться на связи», – заключил Юрий Ушаков.

    Напомним, в четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Белом доме сообщили, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.

    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mandiner

    Tекст: Ирма Каплан

    Предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов в интересах Украины касается и Венгрии, поэтому Будапешт постоянно консультируется с Москвой о судьбе венгерских компаний на случай ответных мер, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В отношении замороженных активов России. Мы ведем консультации с россиянами постоянно. Я хочу, чтобы это было ясно видно. Потому что... это же очевидно, если они [ЕС] коснутся российских денег, что само по себе большая юридическая проблема, Россия примет контрмеры. И мне хотелось бы знать, какими они могут быть. То есть будут ли заморожены или отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Я хочу это понимать и обсуждать открыто. Что будет, если мы поддержим меры ЕС? А если нет?» – описал он свою позицию  в интервью You-Tube-каналу Mandiner.

    Орбан подчеркнул, почему это важно прояснить: ответственность, которую перед страной несет правительство Венгрии того требует, сказал он, поэтому нужно прояснить конкретный шаг и его последствия для страны.

    По словам премьера Венгрии, если венгерские компании в России попадут под ответные меры Москвы за растрату замороженных активов Евросоюзом, Венгрия не станет поддерживать эти меры.

    «Моя работу убедиться в том, что венгры не пострадают от действий правительства страны», – добавил Орбан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 18:30 • Новости дня
    CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    CBS News: Путин и Трамп начали телефонные переговоры
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, вероятно, уже проходит, сообщил журналист телеканала CBS News Аарон Наварро.

    Наварро, ссылаясь на чиновника Белого дома, сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласно планам, разговор между лидерами проходит сейчас, передает ТАСС.

    «Телефонный разговор президента Трампа с российским президентом Путиным, согласно планам, проходит сейчас», – написал он.

    Ранее портал Axios сообщил о планах Трампа созвониться с Путиным в четверг. В августе лидеры провели телефонный разговор, который продлился 40 минут.

    Комментарии (9)
    16 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    Министр обороны Литвы захотела «стену дронов» как в «Игре престолов»

    Министр обороны Литвы Шакалене захотела «стену дронов» как в «Игре престолов»

    Министр обороны Литвы захотела «стену дронов» как в «Игре престолов»
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выразила желание, чтобы предполагаемая «стена дронов» на границе с Россией напоминала знаменитую ледяную стену из сериала «Игра престолов».

    Шакалене пожелала, чтобы «стена дронов» на границе с Россией напоминала знаменитую ледяную стену из сериала «Игра престолов», передает «Звезда».

    «Хотелось бы, чтобы стена выглядела как в «Игре престолов». Было бы здорово», – заявила Шакалене.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.

    В странах Евросоюза раскритиковали проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в осуществимости этой инициативы.

    СМИ писали, что в ЕС разгорелись споры по поводу высокой стоимости проекта.

    Комментарии (11)
    16 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом проходит в данный момент, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идет разговор президентов России и США», – написал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Этот диалог лидеров стал восьмым по счету с начала года. Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся почти два месяца назад – вскоре после их встречи на саммите на Аляске.

    Журналист телеканала CBS News Аарон Наварро ранее сообщил, что согласно планам, разговор между лидерами России и США начался. Трамп подтвердил телефонные переговоры с Путиным.

    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 20:46 • Новости дня
    Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп назвал беседу с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивной.

    По его словам, в ходе переговоров в четверг удалось достичь огромного прогресса, передает ТАСС.

    «Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным», – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Ранее Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    Напомним, в четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Белом доме сообщили, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.

    Комментарии (24)
    16 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС

    Минцифры пригрозило Apple жесткими мерами за отказ добавить выбор поисковика в iOS.

    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    @ Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство допускает введение жестких мер в отношении корпорации Apple, если она не исполнит требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предоставить пользователям iOS возможность выбора российской поисковой системы по умолчанию.

    Министерство цифрового развития России полностью поддерживает позицию ФАС, которая требует от Apple обеспечить на своих устройствах так называемое «окно выбора» поисковых систем.

    «Считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», – сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

    Ранее антимонопольная служба направила Apple соответствующее письмо, ответ на которое американская корпорация должна предоставить до 31 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское антимонопольное ведомство России потребовало от Apple предоставить возможность по умолчанию использовать отечественные поисковики. На фоне регуляторного давления в разных странах Apple готовится перенести производство во Вьетнаме, чтобы снизить зависимость от Китая.

    Кроме того, в середине октября Верховный суд России отказал московскому изобретателю Арташесу Икономову в апелляции по патентному спору с Apple из-за функции экстренной связи в мобильных телефонах.


    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 21:37 • Новости дня
    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года

    Еврокомиссар Кубилюс: ЕК планирует конфисковать российские активы до конца года

    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Он отметил, что дорожная карта повышения безопасности Евросоюза к 2030 году содержит важное обещание: так называемый «репарационный кредит» должен быть реализован к концу 2025 года, передает РИА «Новости».

    Кубилюс добавил, что конфискованные средства направят на военные нужды Киева. По его словам, Украина рассматривается как «ключевой будущий партнер Брюсселя», а от украинских властей ожидают помощи «с инновационными решениями и боевым опытом».

    Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для предоставления крупного кредита Киеву.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 21:10 • Новости дня
    Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа
    Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности Будапешта принять саммит между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, подчеркнув важность события для мира.

    Будапешт готов организовать встречу президентов России и США, передает РИА «Новости». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что запланированная встреча лидеров двух стран является великой новостью для сторонников мира по всему свету. Он также подчеркнул, что Венгрия уже готова принять это мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подтвердил подготовку встречи между представителями России и США для обсуждения вопросов международной безопасности.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Британцы подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке

    Более 3 тыс. британцев подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке

    Британцы подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 3 тыс. жителей Великобритании подали в суд на американскую фармацевтическую корпорацию Johnson & Johnson.

    Они обвиняют компанию в продаже присыпки на основе талька, которая, по их словам, содержит асбест и вызывает онкологические заболевания.

    Потребители отмечают, что они или их родственники заболели раком после использования детской присыпки Johnson's Baby Powder.

    По словам юристов, J&J и ее дочерние компании сознательно использовали тальк с асбестом, а в 2023 году заменили его на кукурузный крахмал, чтобы скрыть опасность продукта, сообщает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суды в США уже выносили многомиллиардные решения против компании по аналогичным искам. Так, суд присяжных в Сент-Луисе обязал корпорацию выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам, у которых развился рак яичников после использования присыпки.

    В другом случае суд в Нью-Джерси обязал J&J и ее поставщика выплатить 37 млн долларов мужчине, заявившему, что у него развилась злокачественная опухоль из-за вдыхания частиц продукции компании. При этом сама компания J&J последовательно отрицает все обвинения.

    Комментарии (0)
    Военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области
    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    Исполнявшую в Петербурге песни иноагентов уличную певицу Наоко арестовали
    CAS впервые признал санкции против россиян в спорте дискриминационными
    Слуцкий предложил запретить езду на электросамокатах по тротуарам

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

      С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации