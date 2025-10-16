Советник президента России Кобяков: Власть в Евросоюзе захватили фанатики

Tекст: Антон Антонов

Кобяков подчеркнул, что борьба за энергоресурсы приобрела стратегическое значение, а глобальные вызовы меняют энергетическую, логистическую и финансовую карту мира, пишет «Российская газета».

«Сегодня уже очевидно всем – искусственные ограничения в части ресурсов вредят мировой экономике. А значит, глобальная экономика нуждается в свободном доступе к ним. Это понимают в России, это понимают в Китае, в Индии, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии – везде. Понимают и в США, но по-своему. Но этого не понимают в Европе. Наш президент зафиксировал то, что чувствуют и осознают многие: «Европа, которую мы так все любили, исчезает». Россия заинтересована в прагматичных отношениях со Старым континентом. Однако власть в Евросоюзе захватили фанатики, ведущие свои народы к упадку», – заявил он.

Он отметил ведущую роль России и Саудовской Аравии в ОПЕК+ по сдерживанию резких ценовых колебаний. Кобяков сообщил о трехкратном ожидаемом росте мировых мощностей в атомной энергетике и напомнил, что Россия сохраняет лидерство в строительстве атомных энергоблоков и обладает уникальными технологиями реакторов на быстрых нейтронах. Также советник президента указал на рекордное мировое потребление угля – 8,8 млрд тонн, несмотря на «зеленую» повестку, и назвал Азию ключевым рынком сбыта.

В секторе возобновляемой энергетики Китай и Индия остаются лидерами: на долю КНР придется почти 60% новых мощностей с 2024 по 2030 год. Пекин инвестирует в ВИЭ более 800 млрд долларов, что превышает вложения США, ЕС и Британии вместе взятых. Кобяков отметил, что Запад придумал «инвестаферу» в виде «зеленых технологий», а Азия превратила ее в реально работающую отрасль.

Развитие IT, искусственного интеллекта и биоэкономики приведет к росту спроса на электроэнергию, и к 2030 году индустрия ИИ будет потреблять до 5% мировой электроэнергии. Кобяков сделал вывод, что технологический суверенитет останется у тех, кто сможет обеспечить доступ к электроэнергии.

В рамках форума обсуждается новая Энергетическая стратегия России до 2050 года, которая охватывает ключевые отрасли: нефть, газ, уголь, цифровые технологии, логистику и климат. На мероприятии присутствует более 7 тыс. участников из 100 стран, что подтверждает его значимость для формирования ответов на современные вызовы. Форум проходит при поддержке правительства России, Министерства энергетики и правительства Москвы, организатором выступает Фонд «Росконгресс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин заявил, что агрессивное давление западных элит привело к искусственной ломке энергетической архитектуры мира. Он отметил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

В российском топливно-энергетическом комплексе уже реализуются процессы, направленные на достижение технологического лидерства, подчеркнул он. Путин отметил недопустимость роста тарифов из-за энергодефицита. Он указал, что Россия является единственной страной с полной цепочкой ядерной энергетики.