Путин заявил о недопустимости роста тарифов из-за энергодефицита
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергокомпаний, возникающие при реализации мероприятий по устранению энергодефицита, не должны включаться в тарифы и перекладываться на потребителей.
Путин отметил наличие локальных дефицитов электроэнергии, особенно в районах строительства крупных индустриальных, транспортных и логистических проектов, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что покрывать этот дефицит необходимо за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода новых электростанций.
«Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей», – заявил президент. Он добавил, что ожидает от правительства России предложений по более гибким решениям, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в топливно-энергетический комплекс.
Глава государства сообщил, что обсуждение этих предложений пройдет на отдельном совещании в ближайшее время.
