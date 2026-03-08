Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Дмитриев назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента
Даже западные СМИ начали цитировать Кремль, пытаясь объяснить энергетический кризис в Европе, заметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Даже Financial Times сейчас повторяет тезисы Кремля: «Бессилие Европы распространяется и на энергетику». Но дело не только в бессилии – это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям», – написал он в соцсети Х.
Так Дмитриев прокомментировал статью Financial Times под названием «Бессилие Европы распространяется и на энергетику», в которой говорится о том, что политический импульс, стоящий за декарбонизацией энергетической системы континента, ослаб.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.