Средняя зарплата россиян превысила 98 тыс. рублей

Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей
Средний ежемесячный доход работающих граждан России увеличился за год на 10 тыс. рублей и составил в ноябре 2024 года 98 192 рубля.
Показатель номинальной начисленной заработной платы поднялся относительно значений прошлого года, свидетельствуют данные ЕМИСС, которые проанализировал ТАСС.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работающих в экономике с ноября 2025 года: Российская Федерация – 98 192 рубля», – говорится в сообщении.
Для сравнения, в ноябре предыдущего года средний заработок по стране фиксировался на уровне 86 399 рублей. Таким образом, прирост в абсолютном выражении составил более 10 тыс. рублей за двенадцать месяцев.
Жители 12 регионов, включая Москву, Подмосковье и Петербург, получали в 2024 году свыше 100 тыс. рублей. Спустя год к этому списку присоединились население Амурской области, а также Красноярского и Забайкальского краев.
Лидерами рейтинга по доходам стали Чукотский автономный округ и Магаданская область, где средние выплаты превысили 200 тыс. рублей. В расчет статистики включаются все начисленные суммы оплаты труда, включая премии, надбавки и компенсации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя зарплата в Магаданской области и на Чукотке превысила отметку в 200 тыс. рублей.
Число регионов со средним заработком более 100 тыс. рублей увеличилось до 15.
Помощник главы Минстроя России Светлана Кузьменко сообщила о возможном доходе сварщика в 500 тыс. рублей.