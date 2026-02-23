Средняя зарплата россиян превысила 98 тыс. рублей

Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей

Tекст: Денис Тельманов

Показатель номинальной начисленной заработной платы поднялся относительно значений прошлого года, свидетельствуют данные ЕМИСС, которые проанализировал ТАСС.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работающих в экономике с ноября 2025 года: Российская Федерация – 98 192 рубля», – говорится в сообщении.

Для сравнения, в ноябре предыдущего года средний заработок по стране фиксировался на уровне 86 399 рублей. Таким образом, прирост в абсолютном выражении составил более 10 тыс. рублей за двенадцать месяцев.

Жители 12 регионов, включая Москву, Подмосковье и Петербург, получали в 2024 году свыше 100 тыс. рублей. Спустя год к этому списку присоединились население Амурской области, а также Красноярского и Забайкальского краев.

Лидерами рейтинга по доходам стали Чукотский автономный округ и Магаданская область, где средние выплаты превысили 200 тыс. рублей. В расчет статистики включаются все начисленные суммы оплаты труда, включая премии, надбавки и компенсации.

