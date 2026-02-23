Переселенцы с Украины объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

Tекст: Вера Басилая

Бондаренко заявил, что Владимир Зеленский испытывает страх перед 23 Февраля, так как этот день олицетворяет единство и непобедимость русской армии и народа, передает РИА «Новости».

По его словам, День защитника Отечества имеет особое значение для народа, прошедшего через Великую Отечественную войну.

Бондаренко считает, что нынешние киевские власти опасаются даты 23 Февраля как символа национального сплочения.

Также, по словам Бондаренко, 23 Февраля для жителей Крыма стало двойным праздником, поскольку именно в этот день в 2014 году началось формирование народного ополчения. Это ополчение обеспечивало порядок и безопасность во время проведения референдума, после которого Крым воссоединился с Россией.

Ранее в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения военных, 18 военнослужащих получили звание Героя ДНР, троим героям это звание присвоили посмертно.

Президент Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, настоящими патриотами России.