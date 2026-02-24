Tекст: Алексей Дегтярёв

Конфликт с венгерской стороной лишает украинские власти европейской финансовой помощи, что может привести к остановке работы ВСУ, считает венгерский портал Mandiner, передает РИА «Новости».

Ситуация осложнилась тем, что Украина не соглашается запустить нефтепровод «Дружба», говорится в статье.

Из-за проблем с транзитом нефти Будапешт блокирует поддержку от Евросоюза. Авторы отмечают, что без внешних поступлений страна не сможет финансировать войска и просто обанкротится.

Местные экономисты предупреждают, что без помощи ЕС национальная экономика рухнет и потеряет способность к развитию. На фоне ударов по энергосистеме у Киева окончательно иссякают силы.

В декабре сообщалось, что Украина, согласно данным Международного валютного фонда, находится на грани банкротства.

Также прошлым летом украинское руководство не перечислило более 665 млн долларов по госдеривативам, так Киев допустил технический дефолт по части своих обязательств.