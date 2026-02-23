23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.2 комментария
Politico: Греция и Мальта затормозили новый пакет санкций ЕС
Обсуждение двадцатого пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против которого выступают Греция и Мальта, об этом пишет издание Politico.
Обсуждение 20-го пакета санкций Евросоюза против России столкнулось с трудностями из-за возражений Греции и Мальты, передает РИА «Новости».
По данным Politico, эти две страны негативно отнеслись к предложению полностью запретить морские услуги для танкеров, перевозящих российскую нефть, вместо действующего механизма ценового потолка.
В конце прошлой недели представителям стран ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций на техническом уровне, несмотря на продолжительные переговоры. Основной текст документа уже согласован, но сохраняются разногласия, которые не позволили провести дополнительное заседание в выходные.
Politico подчеркивает, что Греция и Мальта обладают крупными судоходными секторами, и их позиция считается ключевой причиной задержки в окончательном утверждении санкционного пакета. Венгрия также заняла жесткую позицию, что может дополнительно осложнить процесс принятия решений в Совете ЕС.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел Евросоюза не смогут согласовать двадцатый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.
Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках этого пакета.
Венгрия будет блокировать двадцатый пакет санкций Евросоюза против России до возобновления поставок нефти на Украину по трубопроводу «Дружба».