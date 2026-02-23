Politico: Греция и Мальта затормозили новый пакет санкций ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Обсуждение 20-го пакета санкций Евросоюза против России столкнулось с трудностями из-за возражений Греции и Мальты, передает РИА «Новости».

По данным Politico, эти две страны негативно отнеслись к предложению полностью запретить морские услуги для танкеров, перевозящих российскую нефть, вместо действующего механизма ценового потолка.

В конце прошлой недели представителям стран ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций на техническом уровне, несмотря на продолжительные переговоры. Основной текст документа уже согласован, но сохраняются разногласия, которые не позволили провести дополнительное заседание в выходные.

Politico подчеркивает, что Греция и Мальта обладают крупными судоходными секторами, и их позиция считается ключевой причиной задержки в окончательном утверждении санкционного пакета. Венгрия также заняла жесткую позицию, что может дополнительно осложнить процесс принятия решений в Совете ЕС.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел Евросоюза не смогут согласовать двадцатый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках этого пакета.

Венгрия будет блокировать двадцатый пакет санкций Евросоюза против России до возобновления поставок нефти на Украину по трубопроводу «Дружба».