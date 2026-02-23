  • Новость часаПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
    Мерц решил возглавить Европу военным путем
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    Генерал заявил о возможности провокации Запада на границе России
    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского
    США объявили об отмене ряда пошлин
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    23 февраля 2026, 13:22 • Новости дня

    Politico: Греция и Мальта затормозили новый пакет санкций ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обсуждение двадцатого пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против которого выступают Греция и Мальта, об этом пишет издание Politico.

    Обсуждение 20-го пакета санкций Евросоюза против России столкнулось с трудностями из-за возражений Греции и Мальты, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, эти две страны негативно отнеслись к предложению полностью запретить морские услуги для танкеров, перевозящих российскую нефть, вместо действующего механизма ценового потолка.

    В конце прошлой недели представителям стран ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций на техническом уровне, несмотря на продолжительные переговоры. Основной текст документа уже согласован, но сохраняются разногласия, которые не позволили провести дополнительное заседание в выходные.

    Politico подчеркивает, что Греция и Мальта обладают крупными судоходными секторами, и их позиция считается ключевой причиной задержки в окончательном утверждении санкционного пакета. Венгрия также заняла жесткую позицию, что может дополнительно осложнить процесс принятия решений в Совете ЕС.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел Евросоюза не смогут согласовать двадцатый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках этого пакета.

    Венгрия будет блокировать двадцатый пакет санкций Евросоюза против России до возобновления поставок нефти на Украину по трубопроводу «Дружба».

    21 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Словакия выдвинула энергетический ультиматум Украине

    Фицо объявил о приостановке экспорта электроэнергии на Украину с 23 февраля

    Словакия выдвинула энергетический ультиматум Украине
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил условие для продолжения аварийных поставок электроэнергии на Украину, потребовав возобновления транзита нефти.

    Правительство Словакии с 23 февраля приостановит подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Премьер страны Роберт Фицо заявил, что Словакия является «гордой и суверенной страной», и если в понедельник поставки нефти в республику не возобновят, он поручит национальной энергетической компании SEPS прекратить экспорт электроэнергии на Украину.

    Фицо подчеркнул, что требование касается исключительно возобновления поставок нефти, и решение будет принято незамедлительно в случае невыполнения этого условия. Он также добавил, что готов выполнить это обещание в тот же день, если Киев не выполнит требование.

    Ранее Словакия осуществляла аварийные поставки электроэнергии на Украину, чтобы поддержать энергосистему страны в условиях дефицита генерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    А Фицо еще 18 февраля пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии.


    21 февраля 2026, 13:42 • Новости дня
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе», пишут местные СМИ.

    Украина предложила использовать трубопровод Одесса – Броды для транспортировки нефти в Венгрию и Словакию вместо российского нефтепровода «Дружба», сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию «Европейской правды». По данным издания, 20 февраля украинская миссия при ЕС направила соответствующее предложение профильному управлению Еврокомиссии.

    В письме отмечается: «В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности в Венгрию и Словакию, предлагается рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтегазовой инфраструктуры Украины». Речь идет о двух возможных маршрутах: по украинской системе транспортировки или через морские порты с последующей перевалкой и отправкой по трубопроводу Одесса – Броды.

    Такой вариант, по мнению украинских властей, позволит обеспечить бесперебойность поставок и снизить зависимость ряда стран ЕС от других маршрутов. Решение о возможности использования этого нефтепровода и его интеграции в европейскую систему будет принимать Еврокомиссия. Стороны пока не комментировали детали обсуждения и сроки возможной реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в блокировании поставок нефти в Венгрию по этому же трубопроводу для создания сложностей правительству перед выборами.

    Напомним, Еврокомиссия 19 февраля сообщила о прекращении поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией. А 20 февраля правительство Венгрии приняло решение заблокировать выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро из-за препятствий транзиту российской нефти.

    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    20 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги

    Медведев заявил о нежелании европейских дипломатов общаться с Каллас

    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    @ igor zadecki/arena akcjiji/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с главой евродипломатии Каей Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, указывая на отсутствие уважения.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    По его словам, они не считают возможным снизойти до уровня представителя по международным вопросам Европейского союза, чтобы провести встречу.

    В опубликованном в его канале Max видео Медведев подчеркнул, что министры иностранных дел многих европейских стран также избегают контактов с Каллас, а по поводу главы внешнеполитического ведомства США отметил, что «там вообще непонятно, кто это».

    «Кая Каллас? А кто это такая? С этим человеком не общаются даже коллеги», – сказал он.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас опубликовала список условий для России по урегулированию конфликта на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    21 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером

    Орбан сравнил стратегию Каллас по России с планами Наполеона и Гитлера

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что у главы европейской дипломатии Каи Каллас получится то, в чем потерпели неудачу Наполеон и Гитлер.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Бекешчабе пошутил, что Брюссель стремится победить Россию на поле боя, передает РИА «Новости».

    «Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет...», – заявил Орбан.

    Венгерский премьер-министр добавил, что считает стратегию Евросоюза ошибочной, особенно ту, которая строится на убеждении, что экономика России не выдержит. Он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что такой подход приведет к негативным последствиям для самих стран Евросоюза.

    По мнению Орбана, поддержка европейского плана только усугубит положение государств-участников и нанесет ущерб их собственным экономикам, а не экономике России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и поставил под сомнение эффективность дипломатии Евросоюза.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включающих сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, что говорит об отсутствии уважения.

    22 февраля 2026, 05:50 • Новости дня
    Туск и Орбан поспорили из-за Украины в соцсетях

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Дональд Туск резко раскритиковал решения Виктора Орбана и действия Ярослава Качиньского, написав в социальных сетях о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заветировать программу SAFE.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и действия польского депутата Ярослава Качиньского по Украине. Соцсетевая перепалка политиков велась в социальных сетях, а польское издание Fakt представила ее в одном материале.

    Туск написал в своем посте о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать программу льготных кредитов SAFE.

    «Угадайте, кто доволен», – завершил пост польский премьер.

    На это его венгерский коллега ответил: «Дорогой Дональд, я несу ответственность за Венгрию и венгерский народ. Если кто-то причиняет им вред, мой долг – защищать их. Так будет и сейчас».

    Орбан добавил свою ранее сказанную мысль о том, что пока Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от Венгрии никакой поддержки.

    Между тем, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что президент Кароль Навроцкий должен наложить вето на законопроект о реализации программы льготных кредитов для Украины SAFE.

    Политик считает, что программа имеет «серьезные политические последствия» и направлена на объединение Европы под немецким руководством».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета Financial Times, ссылаясь на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями, а потом вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    20 февраля 2026, 21:11 • Новости дня
    FT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    FT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия заблокировала решение Евросоюза о выделение Украине кредита на общую сумму 90 млрд евро. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь сразу на четыре источника.

    Четыре источника сообщили изданию, что постпред Венгрии в ЕС 20 февраля выступил против выделения кредита. Тогда как для принятия такого решение требуется единогласная поддержка всех 27 стран объединения.

    Ранее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине, подчеркнув, что эти средства укрепят позиции страны в переговорах и на поле боя.

    При этом для обеспечения такого объема средств, Брюсселю придется занимать деньги на внешних рынках.

    Депутаты Европарламента поддержали предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро, из которых две трети предназначено для оборонных нужд.


    23 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта могут отказаться от поездки в Киев, пишет Politico.

    Основная причина – неспособность Евросоюза согласовать новый, двадцатый пакет санкций против России, а также задержка с утверждением финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, пишет Politico, передает «Российская газета».

    Как сообщает издание, изначально фон дер Ляйен и Кошта собирались приехать на Украину с конкретными «подарками», включая пакет рестрикций и обещание кредита. «Но теперь эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками», – говорится в материале.

    Европейские дипломаты отмечают, что главы МИД стран ЕС вряд ли смогут согласовать новые санкции на ближайшей встрече в понедельник. При этом, несмотря на оптимизм главы европейской дипломатии Каи Каллас, в Брюсселе признают, что одобрение мер, скорее всего, произойдет позже, уже после намеченной поездки высокопоставленных представителей ЕС.

    Ранее Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    До этого она заявила, что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    На прошлой неделе переговоры представителей ЕС по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата.

    21 февраля 2026, 04:58 • Новости дня
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила в пятницу, после заседания министров обороны «Группы E5», что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    По словам Каллас, решение будет ратифицировано в ходе предстоящей встречи глав министерств иностранных дел ЕС в понедельник, 23 февраля, сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу ЕС.

    При этом 20 февраля стало известно, что страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в рамках санкций обсуждает отмену потолка цен на российскую нефть и введение ограничений на морскую транспортировку.

    ЕК внесла изменения в предложение по двадцатому пакету рестрикций, который обсудят постпреды стран Евросоюза. Также ЕК намерена обосновать перехват танкеров с российской нефтью в новом пакете антироссийских санкций.



    21 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение

    Политолог Дудчак: Спонсоры киевского режима заставляют Зеленского перечить Трампу

    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский затягивает конфликт, поскольку находится под влиянием европейских сил, заинтересованных в продолжении боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Дудчак. Поэтому глава киевского режима делает ставку на будущее поражение Трампа и подчеркнуто демонстрирует недоверие инициативам президента США. О том, что Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий еще на три года, ранее сообщил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский.

    «По действиям Зеленского заметно, что продолжение боевых действий – это идеальный вариант для него. Поэтому он пытается увильнуть от настойчивых требований президента США Дональда Трампа заключить мир», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ. По словам эксперта, после трехсторонних переговорах в Женеве на этой неделе Зеленский «вновь озвучивал противоречивые идеи».

    «Понятно, что у Зеленского нет желания и планов завершать военную кампанию, чтобы сохранить жизни своих соотечественников. Он позволяет себе совершенно хамские выходки, потому что за ним стоят в Европе достаточно влиятельные силы, которые требуют продолжения кровавого банкета, – подчеркнул политолог. – Судя по всему, европейцы нашли деньги на ближайшие пару лет. Оружие продолжает поступать на Украину, и американское в том числе, поэтому киевский режим существует».

    Таким образом, полагает эксперт, поведение Зеленского, в том числе его недавнее требование гарантий  безопасности Украины от Конгресса США – это демонстрация недоверия Трампу и ставка на его поражение. «Зеленский опасается Трампа и не хочет перечить во всем, но он показывает, что на развитие событий на Украине влияют и другие силы. И эти силы готовы спонсировать киевский режим далее», – пояснил спикер.

    Однако такая игра со стороны Зеленского опасна для самого Киева, отмечает Дудчак. Если Трамп действительно хочет закончить украинский конфликт, как он не раз заявлял, то планы Зеленского «продержаться три года» могут привести к тому, что президент США решит форсировать сокращение помощи и заставит Киев сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона прямо сейчас.

    Трамп хочет остановить боевые действия, но на своих условиях. Но в этом для него тоже есть проблема – такие действия могут расценить как его прямую помощь Армии России. «Если он, например, отключит ВСУ спутниковую связь, то российская армия объективно сможет действовать более эффективно», – поясняет эксперт.

    На этой неделе журналист Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил со ссылкой на свои источники, что Владимир Зеленский счел мирные переговоры провальными и приказал своим советникам разработать план ведения боевых действий еще на три года. Панчевский рассказал об этом в ходе подкаста немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал информацию Панчевского «фейком».

    Журнал The Economist писал на этой неделе о том, что украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на две коалиции с разными взглядами на заключение мирного соглашения. Одно крыло настаивает на быстром соглашении с Россией, а второе гораздо менее склонно к миру, так как находится под влиянием бывшего экс-главы офиса Андрея Ермака.

    В конце прошлого года Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с Трампом заявлял о том, что для обеспечения гарантий безопасности Украины недостаточно только решений американского лидера. Он потребовал их ратификации Конгрессом США.

    20 февраля 2026, 15:53 • Новости дня
    Фицо раскритиковал желание продлить конфликт на Украине и осудил ЕС

    Фицо заявил об отсутствии внешней политики ЕС и проблемах из-за Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и подверг сомнению эффективность дипломатии Евросоюза.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в соцсетях с критикой ряда европейских политиков, желающих, по его словам, продлить конфликт на Украине любой ценой. По его словам, «эта война не имеет военного решения», передает ТАСС.

    Фицо подчеркнул, что у Евросоюза отсутствует эффективная внешняя политика и заявил: «Если мы серьезно хотим быть значимым партнером для других государств в мире, то Кая Каллас не может быть шефом европейской дипломатии. Ведь с ней никто не хочет встречаться».

    По мнению премьера, пост главы европейской дипломатии должен занять бывший премьер Франции или Германии, а не действующий политик из стран Балтии.

    Фицо также обратил внимание на проблемы, которые возникли из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба» киевскими властями. Он отметил, что Украина умышленно прекратила поставки, нанеся Словакии ущерб в размере 500 млн евро ежегодно, но при этом рассчитывает на поставки электричества и газа из Словакии и поддержку во всех вопросах.

    Отдельно премьер-министр Словакии рассказал о мерах по борьбе с нелегальной миграцией. Он сообщил, что на границе с Украиной установлены серьезные заграждения, усиленная охрана, работают солдаты, полиция и камеры наблюдения. «Там есть все, чтобы мы воспрепятствовали проникновению нелегальных мигрантов», – уточнил Фицо.

    Ранее Фицо подчеркнул готовность страны содействовать любым мирным инициативам, способным привести к окончанию конфликта на Украине.

    Также словацкий премьер отметил важность установления прямого диалога между западными странами и руководством России для решения проблем с Украиной. Он также заявил, что настоящая сила Европейского союза проявилась бы в начале переговоров с Россией, а не в очередных санкциях.


    21 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    В Турции позицию ЕС назвали инфантильной и русофобской

    Турецкий политолог Озхан назвал позицию ЕС инфантильной и русофобской

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкий политолог Таха Озхан заявил о фанатизме и антироссийских настроениях в политике Евросоюза, подчеркнув невозможность участия Турции в такой линии.

    Политика Европейского союза инфантильна и основывается на русофобии, заявил директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан в интервью интернет-изданию Лента.ру. По его словам, в позиции ЕС присутствует элемент фанатизма и она во многом продиктована реальной русофобией.

    Эксперт подчеркнул, что обращение к Турции как к посреднику по урегулированию на Украине является разумным решением, поскольку действия ЕС и администрации бывшего президента США Джо Байдена привели к разрыву дипломатических каналов между Западом и Россией.

    Озхан отметил: «Обратите внимание на действия стран Европейского союза, когда речь идет о конфликтах с участием других государств, например, Израиля, и сравните это с тем, как они ведут себя по отношению к России. Подобное сопоставление – простая лакмусовая бумажка, позволяющая понять настрой европейской бюрократии».

    По мнению политолога, Турция не может присоединиться к такой политике, поскольку у страны сохраняются многовековые связи с государствами региона, особенно с Россией.

    Ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине. А турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и росту риска эскалации в отношениях с Россией.

    В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что Россия имеет множество причин никому не доверять на фоне конфликта на Украине и позиции ЕС.

    20 февраля 2026, 20:11 • Новости дня
    В МИД отметили деградацию политиков Австрии

    Замглавы МИД Любинский заявил о деградации политиков Австрии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на презентации книги о 4-й гвардейской армии отметил, что Австрия утратила значительную часть независимости из-за текущей политической конфигурации и указал на деградацию политического класса страны.

    Политический класс Австрии переживает деградацию, а страна утратила существенную часть своей самостоятельности. Об этом на презентации переиздания книги «От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии» заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский, передает ТАСС. Он отметил: «На нынешний момент моя оценка – это деградация политического класса Австрийской Республики».

    Любинский пояснил, что нынешняя структура власти и коалиционное правительство в Австрии привели к снижению суверенитета страны. По его словам, Австрия была интересна России как нейтральное государство, которое раньше отстаивало свое мнение на международной арене и боролось за влияние в Евросоюзе.

    Дипломат добавил, что именно на этом строился диалог между Россией и Австрией, однако теперь такие принципы остались в прошлом. Любинский подчеркнул, что судьбу самостоятельности страны должны решать австрийские избиратели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Австрии осудило спектакль «Украиномания» в Вене. Российские дипломаты заявили, что постановка посвящена односторонним трактовкам конфликта на Украине и искажает реальность.

    Ранее посольство России в Австрии направило ноту протеста МИД страны из-за акции украинских радикалов в Вене в честь дня рождения Степана Бандеры.

    Напомним, что Австрия вернулась в топ-10 «Рейтинга недружественных правительств» по итогам декабря.


    20 февраля 2026, 21:58 • Новости дня
    Дания решила усложнить выдачу вида на жительство для украинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Дании намерено ввести ограничения на получение вида на жительство для украинцев, подлежащих мобилизации, начиная с середины мая, сообщает издание Euractiv.

    Дания усложнит процедуру получения вида на жительство для украинских граждан, покинувших страну из-за конфликта и подпадающих под мобилизацию, передает РИА «Новости».

    Новые меры вступят в силу с середины мая и коснутся только новых заявителей, тогда как уже выданные разрешения на проживание сохранят свою силу.

    С 2022 года в Дании действовал специальный закон, позволявший украинским беженцам быстро получать вид на жительство, доступ к рабочим местам, жилью, системе здравоохранения и образованию, а также участие в интеграционных программах.

    Согласно публикации, Дания прекратит выдачу вида на жительство по специальной схеме для части украинцев, в том числе тех, кто подлежит мобилизации на Украине.

    Власти Дании пояснили, что те, кто не сможет воспользоваться специальным законом, все еще смогут подать заявление на вид на жительство по стандартной процедуре, предусмотренной датским законодательством.

    По данным Дании, за время конфликта около 65 тыс. граждан Украины получили вид на жительство по специальному закону.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене положений о помощи гражданам с Украины, связанным с вооруженным конфликтом на территории этого государства.

    Полонист Станислав Стремидловский объяснил причины отмены льгот для украинских беженцев в Польше.

    20 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России

    Reuters: Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры представителей Евросоюза по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов евроблока.

    Страны Евросоюза в пятницу не смогли прийти к единому мнению по поводу 20-го пакета санкций против России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Дипломаты ЕС заявили: «Посланники ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России».

    Отмечается, что представители стран Евросоюза планируют провести дополнительную встречу в выходные дни, чтобы попытаться достичь компромисса. Обсуждение санкций продолжается накануне важного мероприятия с участием министров иностранных дел стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия намерена обосновать перехват танкеров с российской нефтью в новом пакете антироссийских санкций. В Европейском союзе возник разлад из-за нового пакета антироссийских санкций, что может привести к их ослаблению. Еврокомиссия внесла изменения в предложение по двадцатому пакету рестрикций, который обсудят постпреды стран Евросоюза.

