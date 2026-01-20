В посольстве России осудили спектакль «Украиномания» в Вене

Tекст: Тимур Шайдуллин

Посольство России в Австрии прокомментировало показ спектакля «Украиномания» в венском театре Volkstheater. Дипломаты обратили внимание на то, что постановка использует конфликт на Украине как эмоциональный фон для односторонних политических интерпретаций, отмечается в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что воздерживаются от художественной оценки спектакля, где искусство, по их словам, подменяется набором пропагандистских клише. В посольстве отметили: «Вместо вдумчивого разговора о трагедии войны зрителю предлагается упрощенная и идеологически выверенная картина, где заранее назначены "виновные" и полностью отсутствует стремление к объективности».

Также в посольстве добавили, что в спектакле вновь звучат абстрактные обвинения в адрес России, упоминаются «российские бомбы», при этом игнорируются факты вооруженного террора киевского режима против мирного населения Донбасса с 2014 года.

Посольство заявило, что в постановке не говорится о тысячах погибших мирных жителей, об обстрелах Донецка и Луганска и о детях, чьи имена увековечены на мемориале «Аллея ангелов» в Донецке. Дипломаты считают, что создатели спектакля игнорируют украинские военные преступления, зафиксированные международными наблюдателями, и этим искажают реальный исторический и гуманитарный контекст событий.

В итоге в дипмиссии подчеркнули, что театр в данном случае используется как инструмент политической агитации, а не место для диалога и осмысления сложной реальности. Подобная практика, по мнению посольства, не способствует пониманию причин конфликта, примирению и уважению памяти всех жертв.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Австрии направило официальную ноту протеста МИД страны из-за акции украинских радикалов по случаю дня рождения Степана Бандеры в Вене.

Напомним, что Австрия вернулась в топ-10 «Рейтинга недружественных правительств» по итогам декабря.



