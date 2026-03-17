Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Павловки, Пролетарского, Мирополья, Кондратовкя и Кучеровки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Верхней Писаревкой, Избицким, Волчанскими Хуторами, Веселвм и Удами.

При этом потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов матсредств.

Подразделения Южной группировки освободили Каленики в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Константиновки, Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Новоселовки, Александровкаи и Славянска ДНР.

Противник при этом потерял до 200 военнослужащих, бронемашину, американский бронетранспортер М113 и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Василевки, Новоосиново, Грушевки, Ковалевки Харьковской области, Красного Лимана и Брусовки ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два америкаснких бронетранспортера М113 и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Красноярского, Доброполья, Новониколаевки, Гришино ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки группировки «Южная» сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

ВС России за прошлую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, в частности, они освободили Червоную Зарю в Сумской области.