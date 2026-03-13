Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, артиллерийской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины, говорится в канале Max Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял более 1665 военнослужащих, танк, 12 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 45 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, бригадам охраны генерального штаба ВСУ, теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1285 военнослужащих, два танка, 29 бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 21 склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты.

За неделю в зоне ответственности группировки войск ВСУ потеряли более 1245 военнослужащих, три танка, 29 бронемашин. Уничтожены 24 орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 50 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и теробороны, отчитались в Минобороны.

Всего на этом направлении противник потерял свыше 2325 военнослужащих, три танка, 46 бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и три склада боеприпасов.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.

При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за минувшую неделю составили более 2130 военнослужащих, 27 бронемашин и 13 артиллерийских орудий. Уничтожены шесть складов боеприпасов и матсредств.

За неделю подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. На данном направлении ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, 27 станций РЭБ, 13 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Червоную Зарю в Сумской области. Ранее ВС России освободили Голубовку в ДНР.