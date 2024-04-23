То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.3 комментария
NYT: ВСУ опробуют американские технологии ИИ по обнаружению возможных целей
NYT: ВСУ опробуют американские технологии ИИ по обнаружению возможных целей на поле боя
ВСУ опробуют американские технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которые помогают обнаруживать потенциальные цели на поле боя с помощью видеозаписей с дронов, сообщила газета The New York Times.
Как пишет NYT, программа Maven, стала «амбициозным проектом» Пентагона, который хочет обеспечить «коллег» оперативной информацией, передает ТАСС.
Как говорится в публикации, используя алгоритмы, программа прогнозирует, куда движутся войска и откуда можно ожидать атаки противника, но пока результаты неоднозначны. Как признают многие американские чиновники, конфликт на Украине стал испытательным полигоном для новых технологий.
«В конце концов это сейчас наша лаборатория», – заявил генерал-лейтенант Кристофер Донахью.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Германия превращает Украину в полигон для новых танков.