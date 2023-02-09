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Прошлый год стал рекордным по закупкам золота центробанками по всему миру. И от 2023 года эксперты ждут продолжения банкета. Обычно считается, что государства ажиотажно скупают золото перед грядущим кризисом, чтобы пройти его менее болезненно. Однако как часто им удается предугадать будущее?  Подробности...
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В Сети появилось видео, как солдат ВСУ убивает сдавшегося в плен русского бойца кадр из видео
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    Германия превращает Украину в полигон для новых танков

    Немецкий танк Panther пока остается выставочным экспонатом
    		   9 февраля 2023, 20:30
    Фото: Julian Stratenschulte/DPA/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Немцы ведут переговоры о поставках на Украину танка четвертого поколения Panther. Машину впервые представили летом прошлого года, она произвела фурор на оружейной выставке в Париже. Танк лучше защищен, чем Leopard 2, обладает новейшими системами управления и наведения. При каких условиях немцы могут начать серийное производство «Пантер»?

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет поставить на Украину свой самый современный основной боевой танк Panther («Пантера»). Как заявил в интервью Handelsblatt гендиректор Армин Паппергер, соответствующие переговоры уже ведутся с Киевом, который также проявляет интерес к новой боевой машине пехоты Lynx.

    Panther был впервые представлен летом прошлого года на выставке Eurosatory в Париже. Немцы назвали его «самым сильным боевым танком в мире». Пока существует лишь демонстрационная модель «Пантеры». Тем не менее Паппергер обещает поставку «через 15-18 месяцев». Для экспорта потребуется одобрение федерального правительства, поскольку Panther разработан в Германии.

    Военный эксперт Василий Дандыкин говорит, что танк, представленный в прошлом году, должен пройти серию всевозможных испытаний на полигонах, чтобы внести доработки в конструкцию. Для сравнения он привел пример с российским танком «Армата», который участвовал в параде Победы на Красной площади в 2015 году, но до сих пор проходит обкатку. Огромные усилия также потребуется при обучении первых экипажей.

    «Немцы хваткие люди, но с учетом того, что они медленно делают Leopard 2, я сомневаюсь, что в ближайшее время они могут построить большое количество «Пантер». Сейчас этот танк нельзя считать существующим. Да и обозначенные сроки поставки слишком малы, чтобы эти машины массово появились в степях и лесах Украины. Но если предположить, что немцам удастся создать в ближайшие 18 месяцев десяток машин, то они будут с явными недоработками, которые свойственны любой новой технике», – считает эксперт.

    Собеседник пояснил, что желание Rheinmetall осуществить поставку может говорить о планах испытать новый танк боем. «У Гитлера первые «Тигры» появились в 1942 году на Ленинградском фронте и в 1943 году во время битв за Харьков. Многие машины поначалу выходили из строя просто из-за технической неисправности», – напомнил Дандыкин. Кроме того, по мнению эксперта,

    «Украина становится испытательным полигоном не только для США, но и для Германии».

    В рамках «первой волны» Украина получит от 120 до 140 западных танков от коалиции из 12 стран. В их число войдут немецкие Leopard 2, британские Challenger 2 и американские М1 Abrams. Кроме того, правительство ФРГ выдаст разрешение двум немецким оборонным компаниям на поставку Киеву 187 устаревших танков Leopard 1, многие из которых предстоит сначала обслужить и отремонтировать.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко подчеркивает, что решения о поставках принимает правительство, а не глава оборонного концерна, поэтому заявление Паппергера прозвучало «ради красного словца».

    «Если танк не готов для экспортных поставок, то речь может идти об испытаниях в полевых условиях. Немцы не могут тягаться с американцами в экспортных возможностях, это не их поляна, поэтому хотят проверить боевые возможности танка. Если они окажутся удовлетворительными – это поможет продажам на международном рынке», – считает Онуфриенко

    Эксперт согласен с тем, что если поставки состоятся, то будут штучными и не смогут повлиять на ход боевых действий вне зависимости от характеристик танка. «Суммарно Украина получит около 400 танков... При протяженности фронта около тысячи километров эти несколько машин вдобавок к 400 танкам не окажут никакого влияния на происходящее. Тем более, кто может сказать, что будет через полтора года и каким окажется фронт?», – отмечает собеседник.

    Тем не менее, танк KF51 Panther, как пишут западные СМИ, произвел фурор в первый же день работы выставки в Париже. Компания говорила, что танку «суждено изменить правила игры на полях сражений будущего». Он якобы устанавливает «новые стандарты» в «летальности, защите, разведке, создании сетей и мобильности». В компании отмечали, что 59-тонный танк был разработан не для замены основных боевых танков Leopard 2 и Leclerc, а скорее для экспортного рынка.

    Из технических особенностей отмечалось то, что Panther обладает запасом хода около 500 километров и использует компоненты корпуса Leopard 2, но оборудован совершенно новой башней. Основным вооружением является 130-мм пушка с автоматической зарядкой из двух магазинов револьверного типа, каждый из которых вмещает десять боеприпасов.

    Танк может стрелять снарядами с кинетической энергией, а также программируемыми боеприпасами воздушного подрыва. Башня дополняется 12,7-мм спаренным пулеметом вместо 7,62-мм спаренного орудия, которым сегодня оснащены большинство основных боевых танков. В задней части крыши башни находится дистанционно управляемый боевой модуль Natter калибра 7,62 мм.

    Все орудия подключены к компьютеризированной системе управления огнем с лазерными дальномерами и стабилизированными прицелами для командира и наводчика. «Пантера» имеет трехуровневую систему защиты: активный слой от противотанковых ракет и угроз кинетической энергии, реактивный слой для нейтрализации кумулятивных снарядов, и пассивный слой, чтобы остановить любые оставшиеся элементы.

    Дандыкин отмечает, что «Пантера» – это танк четвертого поколения и главная ее «фишка» в необитаемой башне, которая появится в будущих модификациях и сможет управляться дистанционно. Пока же экипаж машины состоит из трех человек: командир и наводчик находятся в башне, а водитель в основном корпусе, где также имеется дополнительное место для оператора дрона. Оружием танка могут управлять все члены экипажа.

    В том же интервью изданию Handelsblatt Армин Паппергер заявил о готовности концерна построить на Украине завод по производству танков. Условием для этого является окончание российской спецоперации и наличие экспортного разрешения. «Не нужно заблуждаться, Украина и впредь будет испытывать потребность в защите. В этой связи мы готовы построить завод по производству Panther также на Украине», – сказал Паппергер.

    Однко Дандыкин называл слова главы Rheinmetall «фантазиями». «Украинцы собирались строить танк «Оплот», но ничего не получилось. Немцы решили подарить украинцам порядка сотни танков Leopard 1, которые предстоит отремонтировать и ввести в строй – и немцы же говорят, что собираются делать это достаточно долго. О каком строительстве завода тут может идти речь?», – риторически заключил эксперт.

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