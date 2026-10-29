Bild: Экс-главу разведки ФРГ могут освободить из-под ареста из-за лейкемии

Bild: Экс-главу BND Ханнинга могут освободить из-под ареста из-за лейкемии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Защита 80-летнего Аугуста Ханнинга направила в Верховный суд Германии жалобу с требованием изменить меру пресечения бывшему руководителю спецслужбы из-за диагноза, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

К ходатайству приложено медицинское заключение. Представитель обвиняемого пояснил, что из-за рака крови иммунитет пациента крайне снижен, а необходимые медицинские процедуры невозможно проводить в условиях ветхой тюрьмы. В публикации отмечается высокая вероятность досрочного освобождения арестованного из предварительного заключения.

Издание уточняет, что сейчас Ханнинга каждые несколько дней отвозят в клинику на диализ, после чего возвращают в камеру. Заседание суда по пересмотру меры пресечения должно состояться на следующей неделе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшего руководителя немецкой внешней разведки Аугуста Ханнинга арестовали по подозрению в шпионской деятельности и госизмене.

Контрольный комитет Бундестага Германии объявил о внеплановой проверке по делу задержанного. Бывший глава ведомства ранее обращался к бывшему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в решении финансовых проблем.