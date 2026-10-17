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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 12:37 • Новости дня

    Американский самолет-разведчик пролетел над Прибалтикой у границ России

    Американский самолет-разведчик пролетел над Латвией и Эстонией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II совершил полет над территориями Латвии и Эстонии в нескольких десятках километров от российской границы.

    Воздушное судно США начало патрулирование воздушного пространства прибалтийских стран вблизи рубежей России, передает РИА «Новости».

    Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из аэропорта в Румынии утром и направился на северо-запад. Он пересек воздушное пространство Венгрии, Словакии, Польши и Литвы, взяв курс на Эстонию, однако около полудня развернулся и направился обратно на юг.

    Отмечается, что этот самолет, переоборудованный из бизнес-джета для нужд радиолокационной разведки, регулярно осуществляет полеты вокруг Калининградской области, а также над акваторией Черного моря.

    В МИД России заявляли, что Москва открыта к равноправному диалогу с НАТО, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента на фоне беспрецедентной активности сил альянса у западных границ страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области четыре с половиной часа.

    Французский самолет-разведчик пролетел вблизи этого же региона.

    До этого самолет-разведчик США совершил полет над Латвией и Эстонией у российских рубежей.

    15 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Полянский: Россия вынуждена готовить ответ на провокации НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на провокации Североатлантического альянса, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Авиация НАТО отрабатывает выполнение ядерных миссий, причем в непосредственной близости от российских границ. Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так Полянский прокомментировал учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и представленный альянсом план по отражению потенциального нападения России, которого, по признанию генерала Алексуса Гринкевича, в НАТО сами не ожидают.

    Постпред на заседании Постсовета ОБСЕ также задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что могут заиграться до прямого ядерного конфликта. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Германия решила направить три истребителя на учения НАТО по ядерному сдерживанию.

    В пятницу альянс анонсировал проведение этих учений.

    В Латвии завершились учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных.

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    16 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Лавров: НАТО решила диктовать свою волю странам Азии

    Лавров призвал страны Азии дать конструктивный ответ на угрозы со стороны НАТО

    Лавров: НАТО решила диктовать свою волю странам Азии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс намеревается диктовать свою волю государствам Азии, в связи с чем странам региона необходимо подготовить конструктивный ответ.

    По словам министра, сегодня Североатлантический альянс пытается заявлять, что вся территория Евразии является его зоной ответственности. При этом блок ссылается на свой оборонительный характер, передает РИА «Новости».

    Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что НАТО защищает территории своих стран-членов, однако угрозы теперь якобы исходят из Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря.

    «Это такой серьезный философский разворот, который показывает намерение НАТО диктовать свою волю, далеко за пределы своей зоны ответственности. И в связи с этим нужен какой-то конструктивный ответ. Конструктивный ответ может быть предоставлен только самими странами региона», – сказал Лавров на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД России Сергей Лавров предупредил о долгом преодолении последствий действий США в Афганистане.

    Министр рассказал об угрозе цветных революций в любой стране мира.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    Эксперт Меркурис призвал Запад всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что странам Запада следует серьезно отнестись к предостережениям МИД России о последствиях агрессии против Калининградской области.

    «Министерство иностранных дел повторило предупреждение, которое было проигнорировано Прибалтикой и Польшей. Я поражен и обескуражен тем, что это приходится повторять таким образом. <…> Надеюсь, что на этот раз Россию услышат, и мы избежим катастрофы, к которой привела бы атака на Калининград в любом виде», – передает РИА «Новости» слова Меркуриса.

    По его словам, угрозы официальных лиц Эстонии и Литвы в отношении эксклава идут вразрез с уверениями НАТО об отсутствии агрессивных намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

    В тот же день британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на российский регион.

    В среду около Калининградской области 4,5 часа провел самолет-разведчик НАТО.

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    14 октября 2026, 22:04 • Новости дня
    Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море
    Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Врио министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ предложил Софии подписать совместное письмо к руководству НАТО о создании общего военного командования в Черном море.

    Румыния считает необходимым создать общее военное командование прибрежных государств Североатлантического альянса в Черном море. С соответствующей инициативой выступил временно исполняющий обязанности министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ, передает РИА «Новости».

    «После инцидентов в Черном море я провел телефонный разговор с министром обороны Болгарии и предложил ему подписать совместное письмо руководству НАТО, в котором мы поддержим позицию обеих стран по созданию такого командования с ротацией между всеми прибрежными странами», – написал Мируцэ.

    По его словам, Бухарест готов взять на себя руководство структурой и разместить ее на румынском побережье начиная с 2028 года. До этого времени база могла бы располагаться на турецком берегу при участии румынских и болгарских офицеров. Мируцэ добавил, что инциденты с беспилотниками, морскими минами и затонувшими судами обязывают государства альянса действовать.

    В среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник генеральный секретарь НАТО допустил усиление мер сдерживания в регионе.

    В понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и Североатлантического альянса после атаки на суда.

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    15 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Британский офицер предрек разгром войск НАТО при атаке на Калининград

    Британский коммодор Джерми заявил о разгроме НАТО при атаке на Калининград

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия уничтожит все силы Североатлантического альянса, которые попытаются атаковать Калининград, заявил коммодор Королевского флота Британии в отставке Стив Джерми.

    «По мере того как приближается завершение конфликта на Украине, генералы НАТО могут посмотреть на Калининград и сказать: «Ну, если мы возьмем Калининград, то получим козырь, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров». Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград», – заявил Джерми в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    По его словам, планы возможного нападения не удастся скрыть от Москвы.

    «От «Искандера» защиты нет. И если только западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность, а это, я бы сказал, при современных системах почти невозможно, они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащих», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО у Калининградской области.

    В прошлом месяце Песков сообщил о защите Калининградской области от угроз НАТО.

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    16 октября 2026, 16:13 • Новости дня
    Захарова пообещала испепеляющий ответ при атаке на Калининградскую область

    Захарова пообещала испепеляющий ответ в случае нападения на Калининград

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любой акт агрессии против Калининградской области повлечет за собой испепеляющий ответ всеми имеющимися средствами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила западные страны о недопустимости нападения на Калининградскую область.

    Она обратила внимание на то, что в Генеральном штабе Войска Польского разработали оперативные планы нанесения упреждающих высокоточных ударов по Калининградской области в ситуации, когда «война с Россией станет неизбежной».

    По словам Захаровой, западные военные планируют уничтожить всю военную инфраструктуру региона, в том числе комплексы «Искандер» и С-400, топливные терминалы и командные пункты. Для выполнения этой задачи предполагается задействовать американские ракетные комплексы «Хаймарс» и польские «Хомар-К», истребители F-16, ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы.

    Кроме того, польские противокорабельные комплексы и авиация стран НАТО намерены заблокировать Калининградскую область с моря, чтобы закрыть выход кораблям Балтийского флота и нарушить снабжение. Параллельно готовится сухопутная наступательная операция в Сувалкском коридоре силами польских механизированных и пехотных дивизий, что дипломат сравнила с планом «Барбаросса 2.0».

    «Варшавским и прочим «стратегам» не стоит забывать о том, о чем неоднократно говорили президент Российской Федерации Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров: любой акт вооруженного вероломства в отношении Калининградской области повлечет за собой испепеляющий, в буквальном смысле, ответ всеми средствами, имеющимися в распоряжении России, и война будет очень короткой», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

    Ранее британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на регион.

    Между тем в среду самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области несколько часов.

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    14 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Военные НАТО отказались служить в Норвегии из-за холода

    NRK: В командном центре НАТО в Норвегии вакантны две трети должностей

    Tекст: Мария Иванова

    В объединенном центре управления воздушными операциями НАТО в норвежском Буде спустя год после открытия вакантными остаются две трети должностей, военные не хотят работать в условиях Арктики.

    Спустя год после открытия командного центра в Буде заняты лишь 55 из 170 должностей. Из этих 55 человек 30 – норвежцы, и только 15 – из других стран альянса, сообщает NRK.

    «Вызывает беспокойство, что люди не хотят приезжать из определенных регионов Европы, потому что здесь бывает и темно, и холодно», – заявил начальник отдела операций НАТО в центре Крис Снейт, передает РИА «Новости».

    По словам Снейта, альянс пытается убедить военных перебраться на север. Ожидается, что база начнет полноценно функционировать через год. В ВВС Норвегии в Буде также будет около 70 человек личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МИД заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике.

    В августе Россия негативно оценила предоставление баз в Норвегии для полетов авиации альянса.

    В апреле Москва пообещала ответить на вызовы НАТО в Арктике.

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    14 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области 4,5 часа

    Самолет-разведчик НАТО курсировал у Калининградской области почти 4,5 часа

    Tекст: Ольга Иванова

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II находился в районе Калининградской области на протяжении почти четырех с половиной часов.

    Зарегистрированный в США разведывательный самолет НАТО находился вблизи Калининградской области почти четыре с половиной часа, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II прилетел в район Калининградской области с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце, после чего на протяжении почти 4,5 часа курсировал вокруг российского региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также сектора над нейтральными водами Балтийского моря», – рассказал собеседник агентства.

    Источник уточнил, что на этой неделе появление борта около российского эксклава зафиксировано впервые. До этого самолет пролетал над центральными частями балтийских республик и выполнял семичасовое патрулирование над нейтральными водами Черного моря.

    Отмечается, что при выполнении черноморского рейса борт не пересекал границ прибрежных государств, заходя лишь в воздушное пространство Румынии для взлета и посадки. Кроме того, полеты Bombardier Artemis II проходят на высоте около 10,5 км вне установленных для гражданских судов маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.

    В воскресенье военный самолет ФРГ был замечен возле границы с Калининградской областью.

    В пятницу британский самолет-разведчик вернулся на базу после патрулирования у российских границ.

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    14 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Минобороны Бельгии признало утечку данных о базах НАТО через фитнес-приложение

    Belga: В Бельгии признали утечку данных о военных объектах НАТО через Strava

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Бельгии нарушали инструкции по безопасности, используя спортивное приложение Strava на чувствительных военных объектах, включая штаб-квартиру НАТО, заявил глава бельгийского Минобороны Тео Франкен.

    «Существуют инструкции, в том числе для личных телефонов, однако некоторые военнослужащие, очевидно, их не соблюдают», – сказал Франкен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Belga.

    Министр уточнил, что приложение использовалось на личных смартфонах. По его словам, к нарушителям уже применены меры, однако удалить оказавшиеся в открытом доступе данные сложно. Власти намерены ужесточить проверки.

    Ранее бельгийская газета De Morgen сообщила, что с 2014 года около 4 тыс. бельгийских военных фиксировали свои тренировки в Strava на территориях секретных объектов, в том числе в штаб-квартире НАТО, командном центре SHAPE, на двух авиабазах и военно-морской базе Зебрюгге. Через приложение также можно было узнать имена сотен военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти России пообещали пресекать утечки информации о ходе спецоперации на Украине. В июле СМИ сообщили, что американских военных на Ближнем Востоке лишат мобильных телефонов.

    Ранее США выразили протест Сеулу из-за утечки данных о КНДР.

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    14 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Дипломат Жданова заявила о переходе производства НАТО на военные рельсы

    Дипломат Жданова: ВПК стран НАТО начал переход на рельсы военного времени

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что упрощение странами НАТО производства военной продукции свидетельствует о переходе альянса на военные рельсы.

    По словам Ждановой, НАТО внедряет модель распределенного производства вооружений, инвестируя в относительно недорогие беспилотники и изделия двойного назначения, передает РИА «Новости».

    «История показывает, что перевод военной промышленности на массовый выпуск дешевой и упрощенной продукции – это признак перевода производства на рельсы военного времени», – сказала Жданова на закрытом заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Она отметила, что подобная модель позволяет альянсу сократить издержки и оперативно масштабировать объемы выпускаемой продукции.

    Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания военных бюджетов под предлогом несуществующей угрозы со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Жданова указала на спровоцированный НАТО беспрецедентный рост торговли западным оружием.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам блока.

    В прошлом месяце постоянный представитель США при НАТО призвал не преувеличивать «российскую угрозу».

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    14 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Жданова: НАТО спровоцировало беспрецедентный рост торговли западным оружием

    Делегация России в Вене обвинила ВСУ в нелегальной перепродаже оружия НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что милитаризация НАТО и военная помощь Киеву привели к беспрецедентному росту нелегальной перепродажи западного вооружения.

    Милитаризация НАТО привела к росту нелегальной торговли западным оружием, а руководство украинских спецслужб и командование ВСУ играют ключевую роль в теневых схемах перепродажи поступающей военной техники. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет ТАСС.

    «Милитаризация блока НАТО и направление вооружений на Украину уже привели к бесконтрольной и беспрецедентной, возможно за всю историю войн, нелегальной торговле западным ввт», – сказала Жданова в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    По ее словам, киевские власти при поддержке ЕС отдали сбыт оружия на откуп международным организованным преступным группировкам.

    Жданова также напомнила, что экспертное сообщество Германии в июне обсуждало проблему нелегального распространения оружия с Украины. Немецкие специалисты тогда констатировали, что в Евросоюзе в обращении находятся около 35 млн единиц незарегистрированных средств поражения различных типов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом удары российских войск по Одессе помешали поставкам оружия НАТО на Украину.

    Ранее генеральный секретарь альянса обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. Между тем пропавшие на украинской территории сотни тысяч единиц оружия пополнили черный рынок Евросоюза.

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    15 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград

    Грушко: Россия предупредила НАТО о последствиях изоляции Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия проинформировала НАТО и Евросоюз о возможных последствиях попыток изолировать Калининградскую область, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    Москва довела до сведения НАТО и Евросоюза сигналы о последствиях возможных попыток изолировать Калининградскую область, пишет ТАСС.

    «Наша позиция хорошо известна, соответствующие сигналы доведены и до НАТО, и до ЕС, и они представляют, какие последствия могут быть связаны с любыми попытками изоляции Калининградской области, нарушения ее жизнеобеспечения», – заявил Грушко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

    Днем ранее посольство России предупредило о последствиях блокады региона.

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    15 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии

    ВС Финляндии: НАТО провела учения с 8 тыс. военных у границы с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Североатлантического альянса завершили командно-штабные маневры Steadfast Duel 2026 на базе штаба сухопутных сил в финском городе Миккели.

    Маневры проходили с 5 по 15 октября на базе штаба регионального командования сухопутных сил альянса, который находится в 140 км от российской границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сухопутные силы Финляндии.

    В учениях приняли участие до 8 тыс. военнослужащих и гражданского персонала из всех 32 государств блока. Сам многонациональный штаб в Миккели открылся в сентябре 2025 года.

    Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отмечал, что финская сторона наращивает масштаб маневров в непосредственной близости от границы и интенсифицирует тренировочную активность армии. Он подчеркивал, что Москва будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных завершились в Латвии.

    Летом МИД заявил об активном использовании НАТО наступательных сценариев учений у российских границ.

    Военные Польши предупредили о маневрах вблизи рубежей страны.

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    14 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Французский самолет-разведчик пролетел у Калининградской области

    Самолет ДРЛО ВВС Франции заметили у границы Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3F Sentry военно-воздушных сил Франции совершил полет близ границ Калининградской области.

    Французский самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3F Sentry летает у границ Калининградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетных радаров.

    Около 11:00 мск самолет вылетел из Франции в северо-восточном направлении. Примерно в 13:10 мск он приблизился к границе Польши с российским регионом, после чего направился в Литву, где совершил петлю. Во второй половине дня борт лег на обратный курс над польской территорией недалеко от российской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский разведчик начал кружить вокруг Калининградской области.

    В воскресенье военный самолет ФРГ пролетел возле границы региона.

    Ранее британский самолет-разведчик начал полет у границ России.

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    16 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Эстонии стартовали военные учения по переброске немецких войск

    ERR: В Эстонии стартовали военные учения по переброске немецких войск

    Tекст: Мария Иванова

    Совместные эстонско-немецкие военные учения Brave Blue 26, направленные на отработку приема войск в случае кризиса или войны, впервые стартовали на территории Эстонии.

    Маневры продлятся до 27 октября, в их ходе военные отработают организацию приема и логистической поддержки немецких подразделений, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    Участники учений собираются выявить возможные проблемы, которые могут возникнуть при реальной переброске союзных войск в логистические районы республики.

    Начальник отдела логистики сил обороны Эстонии Вальдо Вески отметил, что Таллин за свой счет обеспечит транспорт, размещение, питание, топливо и другие услуги, необходимые союзникам для быстрого перемещения к месту выполнения задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.

    На прошлой неделе Североатлантический альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

    В начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск военного блока в прибалтийских странах.

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    Россия и Индонезия официально заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС. Это первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Согласно документу, мощность «плавучего пауэрбанка» составит 200 МВт. Как эта сделка укрепляет геополитические позиции России в Юго-Восточной Азии? И почему никто раньше не смог реализовать подобный проект серийно? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Как России защитить цифровую инфраструктуру от ударов

    Россия ведет масштабное строительство критически важной для страны цифровой инфраструктуры и рассматривает вопрос о том, где именно она должна находиться. Сразу несколько обстоятельств заставляют думать о том, чтобы новые центры обработки данных строились в первую очередь не в центральной части страны, а на Урале или даже в Сибири. Почему? Подробности

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    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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