Американский самолет-разведчик пролетел над Прибалтикой у границ России

Американский самолет-разведчик пролетел над Латвией и Эстонией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушное судно США начало патрулирование воздушного пространства прибалтийских стран вблизи рубежей России, передает РИА «Новости».

Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из аэропорта в Румынии утром и направился на северо-запад. Он пересек воздушное пространство Венгрии, Словакии, Польши и Литвы, взяв курс на Эстонию, однако около полудня развернулся и направился обратно на юг.

Отмечается, что этот самолет, переоборудованный из бизнес-джета для нужд радиолокационной разведки, регулярно осуществляет полеты вокруг Калининградской области, а также над акваторией Черного моря.

В МИД России заявляли, что Москва открыта к равноправному диалогу с НАТО, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента на фоне беспрецедентной активности сил альянса у западных границ страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области четыре с половиной часа.

Французский самолет-разведчик пролетел вблизи этого же региона.

До этого самолет-разведчик США совершил полет над Латвией и Эстонией у российских рубежей.