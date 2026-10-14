Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Французский самолет-разведчик пролетел у Калининградской области
Самолет ДРЛО ВВС Франции заметили у границы Калининградской области
Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3F Sentry военно-воздушных сил Франции совершил полет близ границ Калининградской области.
Французский самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3F Sentry летает у границ Калининградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетных радаров.
Около 11:00 мск самолет вылетел из Франции в северо-восточном направлении. Примерно в 13:10 мск он приблизился к границе Польши с российским регионом, после чего направился в Литву, где совершил петлю. Во второй половине дня борт лег на обратный курс над польской территорией недалеко от российской границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский разведчик начал кружить вокруг Калининградской области.
В воскресенье военный самолет ФРГ пролетел возле границы региона.
Ранее британский самолет-разведчик начал полет у границ России.