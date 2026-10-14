Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Американский разведчик начал кружить вокруг Калининградской области
Американский самолет-разведчик начал кружить вокруг Калининградской области
Самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II кружит над Польшей и Литвой вокруг Калининградской области.
Борт завершает первый круг по этой траектории по состоянию на 12:00 мск. Самолет базируется на авиабазе «Михаил Когэлничану» в Румынии, передает РИА «Новости».
ARTEMIS II переоборудован компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Самолет регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.
В воскресенье американский разведчик провел над Черным морем более семи часов.
Военный самолет ФРГ пролетел возле границы с Калининградской областью.