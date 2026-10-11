Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»9 комментариев
Самолет-разведчик США провел над Черным морем более семи часов
Самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем более семи часов
Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II провел над нейтральными водами Черного моря более семи часов, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
Источник уточнил, что самолет работал на высоте около 10,5 км, курсируя с запада на восток и обратно в южной части акватории. По его словам, воздушное судно не входило в пространство какой-либо из стран и не использовало коридоры гражданской авиации, передает ТАСС.
Отмечается, что борт базируется в Румынии и обычно летает по будням над Черным морем, Прибалтикой или у Калининградской области. Полеты по выходным дням являются редким случаем. На текущей неделе борт уже летал над Черным морем вместе со шведским самолетом-разведчиком.
В воскресенье американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет над акваторией Черного моря в сотнях километров от Крымского полуострова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик совершил полет у Калининградской области.
В тот же день самолет ВВС Швеции приступил к радиолокационной разведке над Черным морем.