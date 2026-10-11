Самолет-разведчик США провел над Черным морем более семи часов

Самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем более семи часов

Tекст: Дарья Григоренко

Источник уточнил, что самолет работал на высоте около 10,5 км, курсируя с запада на восток и обратно в южной части акватории. По его словам, воздушное судно не входило в пространство какой-либо из стран и не использовало коридоры гражданской авиации, передает ТАСС.

Отмечается, что борт базируется в Румынии и обычно летает по будням над Черным морем, Прибалтикой или у Калининградской области. Полеты по выходным дням являются редким случаем. На текущей неделе борт уже летал над Черным морем вместе со шведским самолетом-разведчиком.

В воскресенье американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет над акваторией Черного моря в сотнях километров от Крымского полуострова.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик совершил полет у Калининградской области.

В тот же день самолет ВВС Швеции приступил к радиолокационной разведке над Черным морем.