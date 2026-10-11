Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
Американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем около Крыма
Американский самолет-разведчик совершил полет около Крыма над Черным морем
Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет над акваторией Черного моря в сотнях километров от Крымского полуострова.
Воздушное судно вылетело с авиабазы «Михаил Когэлничану» утром и направилось на восток, передает РИА «Новости».
Самолет был переоборудован американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки, получив в военной модификации название ARTEMIS II.
В последние годы фиксируется беспрецедентная активность НАТО у западных границ. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет ВВС Швеции приступил к радиолокационной разведке над Черным морем.
Во вторник Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в регионе.
В прошлом месяце над акваторией заметили разведывательный дрон альянса.