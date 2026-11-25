В больнице умер седьмой пострадавший при летнем ударе по предприятию в Кирове

Tекст: Денис Тельманов

Юноша боролся за жизнь четыре месяца после террористического акта, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. «Ушел из жизни еще один кировчанин, пострадавший этим летом от террористического акта. Девятнадцатилетний Савелий Ситников во время ракетной атаки был тяжело ранен и четыре месяца вместе с врачами мужественно боролся за жизнь», – говорится в сообщении.

Губернатор Кировской области Александр Соколов направил соболезнования семье погибшего. Глава региона поручил подготовить документы для посмертного представления юноши к государственной награде.

Ситников учился в Кировском авиационном техникуме и летом устроился работать на местное предприятие.

Утром 24 июля Соколов сообщил о ракетной атаке на промышленный объект в Кирове, в результате которой изначально погибли шесть человек и 27 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом губернатор Кировской области Александр Соколов представил к государственным наградам пятерых погибших при ракетном ударе по предприятию.

В июле в регионе объявили трехдневный траур по жертвам атаки ВСУ. В том же месяце глава региона сообщил о гибели шести человек в результате нападения на промышленный объект.