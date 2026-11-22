19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.11 комментариев
ООН отложила переговоры о регулировании боевых роботов с ИИ до 2028 года
ООН отложила переговоры о регулировании роботов-убийц до 2028 года
Переговоры ООН по регулированию автономных систем смертоносного оружия на базе искусственного интеллекта завершились без принятия мандата, а обсуждение вопроса продлили до 2028 года.
Страны – участницы Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия не смогли договориться о юридически обязывающих правилах для систем, способных атаковать цели без участия человека, пишет Politico.
В итоге 128 государств согласились начать разработку международного документа по смертоносным автономным системам вооружений в течение следующих двух лет. Представители неправительственных организаций назвали этот результат разочаровывающим.
Отмечается, что Россия заблокировала официальные переговоры, отказавшись допустить наблюдателей. При этом дипломаты Евросоюза сообщили, что против принятия обязывающих правил также выступили США, Британия, Южная Корея, Япония, Турция и Израиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава китайской робототехнической компании Unitree Ван Синсин заявил о грядущих масштабных достижениях инженеров в сфере искусственного интеллекта. В начале месяца генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе таких технологий. В сентябре выполнение международных договоров по сдерживанию искусственного интеллекта назвали более сложной задачей, чем контроль над ядерным оружием.