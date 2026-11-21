Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники МЧС России завершили длившуюся более суток спасательную операцию, извлекли из-под завалов тела еще трех погибших: 13-летней девочки, ее матери и пожилой женщины. В результате обстрела погибли шесть человек, сообщает Пасечник.

«Всё, что произошло вчерашней ночью – преступление, которому нет оправдания. Прицельные удары по жилым домам и спящим людям. Среди погибших дети, молодые парни, женщины – обычные мирные жители», – заявил он.

Выжившая восьмилетняя девочка была эвакуирована в Москву в Институт имени Н.И. Пирогова. Еще пятеро пострадавших получают медицинскую помощь. Местные власти и волонтеры занимаются восстановлением поврежденных многоквартирных домов, готовы помочь с расселением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате массированного ночного удара украинских беспилотников по поселку Юбилейное в Луганске погибли три человека.

В тот же день Минстрой республики сообщил о повреждении 19 многоквартирных домов в результате этой атаки Вооруженных сил Украины.

В среду глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели семи человек в результате украинских ударов по территории республики.