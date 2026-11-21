19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. И недооценивать значение этого события означало бы расписаться в неуважении к поколениям русских людей, отдававших свою жизнь в борьбе с этим нашим грозным противником.0 комментариев
Число погибших при ударе ВСУ по поселку в ЛНР возросло до шести
В результате удара Вооруженных сил Украины по жилым домам в поселке Юбилейное в ЛНР погибли шесть человек, включая ребенка, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Сотрудники МЧС России завершили длившуюся более суток спасательную операцию, извлекли из-под завалов тела еще трех погибших: 13-летней девочки, ее матери и пожилой женщины. В результате обстрела погибли шесть человек, сообщает Пасечник.
«Всё, что произошло вчерашней ночью – преступление, которому нет оправдания. Прицельные удары по жилым домам и спящим людям. Среди погибших дети, молодые парни, женщины – обычные мирные жители», – заявил он.
Выжившая восьмилетняя девочка была эвакуирована в Москву в Институт имени Н.И. Пирогова. Еще пятеро пострадавших получают медицинскую помощь. Местные власти и волонтеры занимаются восстановлением поврежденных многоквартирных домов, готовы помочь с расселением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате массированного ночного удара украинских беспилотников по поселку Юбилейное в Луганске погибли три человека.
В тот же день Минстрой республики сообщил о повреждении 19 многоквартирных домов в результате этой атаки Вооруженных сил Украины.
В среду глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели семи человек в результате украинских ударов по территории республики.