19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. И недооценивать значение этого события означало бы расписаться в неуважении к поколениям русских людей, отдававших свою жизнь в борьбе с этим нашим грозным противником.0 комментариев
Певец Shaman назвал внимание разведки Украины доказательством верности пути
Певец Shaman счел внимание разведки Украины доказательством верности пути
Внимание Главного управления разведки Министерства обороны Украины доказывает правильность выбранного творческого курса, заявил певец Ярослав Дронов (Shaman).
Внимание Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к деятельности артиста означает, что исполнитель находится на своем месте и все делает правильно, передает ТАСС.
«Подобные выпады в мою сторону – уже не первый раз, и я уверен, не последний. Но для меня это доказательство того, что я делаю все правильно и по-прежнему остаюсь на своем месте. Это подтверждение того, что ты с Россией, что ты никуда не уезжаешь, не изменяешь себе, своим принципам», – заявил Дронов.
Ранее создатели базы данных украинской разведки внесли певца в списки, назвав его главным патриотическим артистом России и голосом специальной военной операции на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заслуженный артист России Ярослав Дронов не исключил записи известных песен на других языках.
Ранее исполнитель назвал включение в базу украинского портала свидетельством паники противника.
Также певец объяснил падение ограждений на концерте в Абакане сильными эмоциями публики.