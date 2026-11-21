Певец Shaman счел внимание разведки Украины доказательством верности пути

Tекст: Дмитрий Зубарев

Внимание Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к деятельности артиста означает, что исполнитель находится на своем месте и все делает правильно, передает ТАСС.

«Подобные выпады в мою сторону – уже не первый раз, и я уверен, не последний. Но для меня это доказательство того, что я делаю все правильно и по-прежнему остаюсь на своем месте. Это подтверждение того, что ты с Россией, что ты никуда не уезжаешь, не изменяешь себе, своим принципам», – заявил Дронов.

Ранее создатели базы данных украинской разведки внесли певца в списки, назвав его главным патриотическим артистом России и голосом специальной военной операции на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заслуженный артист России Ярослав Дронов не исключил записи известных песен на других языках.

Ранее исполнитель назвал включение в базу украинского портала свидетельством паники противника.

Также певец объяснил падение ограждений на концерте в Абакане сильными эмоциями публики.