Замглавы Ростехнадзора Ферапонтова утвердили заместителем главы МАГАТЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ожидается, что Алексей Ферапонтов прибудет в Вену в начале 2027 года, передает ТАСС.

«Назначение состоялось, представители секретариата, отвечающие за вопросы административно-кадровые, уже связывались с Алексеем Викторовичем, и разговор идет о том, когда он сможет прибыть в Вену, чтобы запустить бюрократические процессы, связанные с подписанием контракта», – заявил заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов.

Ранее сообщалось, что 16 ноября Рафаэль Гросси направил всем 35 членам Совета управляющих МАГАТЭ письмо с предложением кандидатуры Ферапонтова на эту должность. Согласно уставу организации, окончательное решение о назначении преемника остается за главой МАГАТЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил о высокой оценке Москвой назначения Алексея Ферапонтова на пост заместителя гендиректора МАГАТЭ.

В среду Рафаэль Гросси назвал профессионалом российского специалиста.

В тот же день генеральный директор агентства объяснил невозможность возложения ответственности за удары по Запорожской АЭС на одну из сторон конфликта техническим мандатом организации.