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Замглавы Ростехнадзора Ферапонтов стал заместителем гендиректора МАГАТЭ
Замглавы Ростехнадзора Ферапонтова утвердили заместителем главы МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утвердил заместителя руководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова на должность своего заместителя по вопросам ядерной энергетики.
Ожидается, что Алексей Ферапонтов прибудет в Вену в начале 2027 года, передает ТАСС.
«Назначение состоялось, представители секретариата, отвечающие за вопросы административно-кадровые, уже связывались с Алексеем Викторовичем, и разговор идет о том, когда он сможет прибыть в Вену, чтобы запустить бюрократические процессы, связанные с подписанием контракта», – заявил заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов.
Ранее сообщалось, что 16 ноября Рафаэль Гросси направил всем 35 членам Совета управляющих МАГАТЭ письмо с предложением кандидатуры Ферапонтова на эту должность. Согласно уставу организации, окончательное решение о назначении преемника остается за главой МАГАТЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил о высокой оценке Москвой назначения Алексея Ферапонтова на пост заместителя гендиректора МАГАТЭ.
В среду Рафаэль Гросси назвал профессионалом российского специалиста.
В тот же день генеральный директор агентства объяснил невозможность возложения ответственности за удары по Запорожской АЭС на одну из сторон конфликта техническим мандатом организации.