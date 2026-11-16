Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Мирра Андреева стала второй ракеткой мира
Мирра Андреева поднялась на вторую строчку мирового рейтинга WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на одну позицию и заняла второе место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первой ракеткой мира остается представительница Казахстана Елена Рыбакина, передает ТАСС.
Ранее Андреева обошла в рейтинге белоруску Арину Соболенко, которая опустилась на третье место, одержав победу на Итоговом турнире WTA в матче против украинки Элины Свитолины.
В первую сотню рейтинга также входят россиянки Диана Шнайдер (11-е место), Анна Калинская (26-е), Екатерина Александрова (32-е), Людмила Самсонова (40-е) и Алина Корнеева (79-е).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в решающем матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации в США.
В воскресенье Андреева победила американку Джессику Пегулу на дебютном итоговом турнире Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе.
В пятницу представительница Чехии Каролина Мухова из-за проблем с желудком снялась с матча группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации против Андреевой.