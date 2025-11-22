Ученые выкупили упавший в Нижегородской области метеорит

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые приобрели фрагмент метеорита и часть кровли дома, куда он попал в Окуловке Новгородской области, передает РИА «Новости». По словам Короткого, владельцы дома заметили повреждение крыши только спустя два дня после происшествия. Еще через сутки им удалось понять, что причиной отверстия стал именно метеорит, о падении которого сообщали СМИ.

Объявление о находке появилось в интернете в первых числах ноября и быстро привлекло внимание астрономов. Они приехали на место, сделали фото и взяли образец для анализа. Позже, когда в лаборатории ГЕОХИ РАН подтвердили характеристики метеорита, ученые вернулись и выкупили у хозяев не только сам метеорит, но и поврежденный участок кровли для экспонирования в музее, так как столь редкие случаи падения метеоритов на дома встречаются очень редко.

Предварительный анализ показал, что данный образец относится к обыкновенным хондритам группы LL6. «Класс метеорита LL6. Шестерка показывает, что данное вещество пережило высокие температуры в процессе формирования в Солнечной системе, то есть 5 миллиардов лет назад – когда рождался этот обломок метеорита», – отметил Короткий.

Фрагмент весит примерно 400 грамм, а его рыночная стоимость может достигать 500 рублей за грамм, по оценкам специалистов. Метеорит имел сравнительно невысокую скорость – 18-19 км/с – и вошел в атмосферу Земли под углом 9 градусов, что сделало событие особенно примечательным с астрономической точки зрения.

