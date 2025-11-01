Ученые описали траекторию полета замеченного над Подмосковьем метеорита

Tекст: Катерина Туманова

«Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург», – сказано в сообщении.

Ученые отметили, что метеорит железного или железно-каменного происхождения размером около метра вошел в атмосферу Земли на скорости примерно 35 км/с под углом 14 градусов. Траектория движения определялась по измерениям с камер в Жуковском и Калязине. Свечение началось на высоте 150 км над городом Тотьма Вологодской области.

Двигаясь с востока на запад, метеорит прошел над Вологдой, Череповцом и севером Рыбинского водохранилища, после чего около города Пестово на 20-й секунде видимого полета был разрушен серией мощных взрывов на высоте 42 км.

Через четыре секунды объект был окончательно разрушен на высоте около 32 км, а оставшиеся фрагменты выпали вдоль движения в районе населенных пунктов Боровичи, Вышний Волочок, Максатиха, Пестово и, вероятно, к северу от Удомли. Некоторая часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 «Нева» Москва–Петербург.

На земле, по оценкам специалистов, могли оказаться множественные небольшие обломки размером около сантиметра и несколько крупных частей – до размеров баскетбольного мяча. Траектория отслеживалась до высоты 24 км, после чего фрагменты пропали с камер наблюдения. Место падения изобилует болотами и труднопроходимыми лесами, но металлическая природа метеорита, возможно, облегчит поиски его остатков.

В каталогах сближений крупных объектов за период с 26 по 28 октября кандидаты на роль московского болида отсутствуют. Вопрос сопоставления с объектом US6 остается открытым, а вероятность того, что это был космический аппарат DRO-B, практически исключена.

Ученые указывают на нестандартные особенности орбиты болида и выражают надежду на появление научных работ, которые позволят определить его происхождение и классификацию.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители сразу нескольких городов Московской области утром в понедельник заметили необычный светящийся объект. Астрономы зафиксировали длительное наблюдение и необычную фрагментацию объекта, прошедшего над несколькими городами Московской области. В ИКИ РАН выяснили, что НАСА закрыло доступ к данным об астероиде 2025 US6.