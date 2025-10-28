В ИКИ РАН выяснили, что НАСА закрыло доступ к данным об астероиде 2025 US6

Tекст: Ирма Каплан

Ученые отметили, что информацию об астероиде изъяли после того, как болид заметили в центральной России.

«Тело с оценочным размером два метра должно было по расчетам пройти на расстоянии от Земли около 150 тыс. км завтра 28 октября 2025 года», – написали ученые, отметив, что причин закрытия информации о болиде не могут предположить.

Позднее в канале лаборатории добавили, что под индексом 2025 US6 в каталоге НАСА мог находиться не астероид, а спутник DRO-B – китайский космический аппарат, вывод которого на окололунную орбиту в 2024-м году окончился неудачей. Спутник из-за этого оказался на не очень определенной траектории.

«Есть информация, что в марте этого года данный аппарат был переведен Китаем на ретроградную орбиту вокруг Земли, то есть направленную с востока на запад, что совпадает с направлением движения наблюдавшегося вчера болида», – предположили ученые.

Они допустили, если будет установлена искусственная природа тела, то с некоторой вероятностью можно говорить об этом аппарате, который, возможно, пытались свести с орбиты искусственно.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители нескольких городов Подмосковья утром в понедельник заметили необычный светящийся объект в небе. Сообщения об объекте поступили из разных районов Подмосковья: жители Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово писали о ярком огненном следе в небе. Ученый Богачев предложил свою версию появление светящегося объекта в небе над столичным регионом.