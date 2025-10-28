Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
В ИКИ РАН выяснили, что НАСА закрыло доступ к данным об астероиде 2025 US6
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) закрыло доступ к данным в своих базах об астероиде 2025 US6, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ученые отметили, что информацию об астероиде изъяли после того, как болид заметили в центральной России.
«Тело с оценочным размером два метра должно было по расчетам пройти на расстоянии от Земли около 150 тыс. км завтра 28 октября 2025 года», – написали ученые, отметив, что причин закрытия информации о болиде не могут предположить.
Позднее в канале лаборатории добавили, что под индексом 2025 US6 в каталоге НАСА мог находиться не астероид, а спутник DRO-B – китайский космический аппарат, вывод которого на окололунную орбиту в 2024-м году окончился неудачей. Спутник из-за этого оказался на не очень определенной траектории.
«Есть информация, что в марте этого года данный аппарат был переведен Китаем на ретроградную орбиту вокруг Земли, то есть направленную с востока на запад, что совпадает с направлением движения наблюдавшегося вчера болида», – предположили ученые.
Они допустили, если будет установлена искусственная природа тела, то с некоторой вероятностью можно говорить об этом аппарате, который, возможно, пытались свести с орбиты искусственно.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители нескольких городов Подмосковья утром в понедельник заметили необычный светящийся объект в небе. Сообщения об объекте поступили из разных районов Подмосковья: жители Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово писали о ярком огненном следе в небе. Ученый Богачев предложил свою версию появление светящегося объекта в небе над столичным регионом.