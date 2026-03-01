Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
Экс-генпрокурор Скуратов заявил о возможности возобновления дела Листьева
Основания для возобновления расследования убийства Владислава Листьева сохраняются до сих пор, однако требуется появление новых данных или информации, заявил в годовщину гибели журналиста бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.
«Основания для возобновления расследования убийства журналиста Владислава Листьева есть и сейчас, но нужны поводы, получение какой-то информации или обстановки, сложившейся по другим делам, например», – заявил он РИА «Новости».
Скуратов добавил, если появится ценная информация, она может стать основанием для возобновления расследования дела.
Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Расследование неоднократно приостанавливалось и возобновлялось после появления новых данных, однако до сих пор преступление остается нераскрытым.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*, признанный иноагентом, в 2018 году привел доводы, согласно которым убийство журналиста Владислава Листьева не совпадало с интересами бизнесмена Бориса Березовского.
Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в 2025 году сообщил, что Борис Березовский мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, но не сделал этого из-за конфликта с ним.
