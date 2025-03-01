Скуратов: Березовский мог предотвратить убийство Листьева

Экс-генпрокурор РФ Скуратов заявил, что Березовский мог не допустить убийство Листьева

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов заявил, что Борис Березовский имел возможность предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, но не воспользовался этим шансом. По словам Скуратова, на тот момент у Березовского и Листьева возникли разногласия, что стало причиной его бездействия.



Скуратов также отметил, что Березовский намеренно покинул Россию накануне убийства, чтобы создать себе алиби. Однако бывший генпрокурор подчеркнул, что, несмотря на улики против бизнесмена, он не играл главную роль в организации преступления.

Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Неизвестные преступники расстреляли его из огнестрельного оружия, когда он поднимался по лестнице. Это убийство стало одним из самых резонансных в 1990-е годы, но по сей день остается нераскрытым.

Следствие несколько раз возобновляло уголовное дело, но срок давности по нему истек в 2010 году. Тем не менее, в октябре того же года появилась информация о возможной причастности Березовского, однако доказательств найдено не было. В 2013 году Березовский был найден мертвым в своем особняке в Британии. Дело Листьева остается открытым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автор фильма-расследования об опальном олигархе Андрей Кондрашов считал, что Борис Березовский был связан с резонансными преступлениями последних десятилетий, включая убийство журналиста Влада Листьева и сопредседателя партии «Либеральная Россия» Сергея Юшенкова.

В 2018 году главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что Борис Березовский не мог быть заказчиком убийства гендиректора ОРТ Владислава Листьева.

